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    Шоу-биз

    Лилия Ребрик озвучила супермаму в фильме «Диво-парк»

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    Лилия Ребрик - Лилия Ребрик озвучила супермаму в фильме «Диво-парк»
    Лилия Ребрик

    Телеведущая призналась, что хочет быть такой же мамой, как и ее анимационная героиня

    Украинская телеведущая Лилия Ребрик озвучила одну из главных героинь анимационного фильма «Диво-парк» – супермаму.

    По сюжету увлекательной анимации, смелая мечтательница Джун встречает затерянный в лесу удивительный парк аттракционов. Здесь хозяйничают весёлые животные, и, как ни странно, Джун понимает их язык и может говорить с ними. Исследовав парк, девочка осознает, что он создан ее воображением и в ее силах развивать его и дать ему новую жизнь.

    Супермаму, которая всегда вдохновляет и поддерживает мечтательницу Джун, дублировала ведущая программы «Ранок з Україною» Лилия Ребрик. Мама – лучшая подруга Джун, ведь именно она вдохновила мечтательницу на создание невероятного чудо-парка.

    «Что бы не придумала Джун – мама всегда рядом и с готовностью поддерживает все её начинания, – говорит Лилия Ребрик. – Как и героиня, которую я дублировала, для своих детей я хочу также быть супермамой. Вдохновлять, помогать, вместе загадывать самые невероятные желания и быть преданным своей мечте. Тогда точно все получится!»

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    Лилия Ребрик озвучила супермаму в фильме «Диво-парк»
    Лилия Ребрик озвучила супермаму в фильме «Диво-парк»
    Лилия Ребрик озвучила супермаму в фильме «Диво-парк»

    В оригинальной версии фильма супермаму озвучила голливудская актриса Дженнифер Гарнер. Анимационный фильм «Диво-парк» выходит в украинский прокат на днях. 

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