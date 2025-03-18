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Рибалку з Перу було врятовано після 95 днів в океані

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Перуанський рибалка, який провів 95 днів у морі в Тихому океані
колаж: vifreepress.com

Рибалка, якого знайшли живим після 95 днів у морі, вже їде додому після обстежень

Рибалка з Перу, 61-річний Максим Напа Кастро, був виявлений живим після того, як провів 95 днів у Тихому океані. Проте через значне зневоднення він відразу опинився у лікарні і перебував під наглядом медиків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням NBC News.

«Перуанський рибалка, який провів 95 днів, заблукавши в Тихому океані, поїдаючи плотву, птахів і морських черепах, щоб вижити, повертається додому до своєї родини», – йдеться у статті. Перед тим, як відправитися на південь до Ліми, Напа мав пройти додаткові медичні перевірки в Пайті.

«Напа був у відносно хорошому фізичному стані. Він міг ходити, вмиватися. Шокований, але він дійсно в хорошому фізичному стані», – підтвердив капітан ВМС Перу Хорхе Гонсалес.

Нагадаємо писало CNN, Напа Кастро вийшов на човні в океан 7 грудня з міста Маркона на півдні Перу, через погану погоду він збився з курсу і дрейфував в океані доти, доки 11 березня його не виявило рибальське судно з Еквадору.

Він мав достатньо їжі для двотижневої подорожі, але через десять днів штормова погода збила його човен з курсу, і він опинився в Тихому океані. 

Після порятунку рибалка з Перу розповів, що вижив, збираючи дощову воду та харчуючись комахами, птахами та черепахами, яких вдавалося зловити. Останні 15 днів він не їв. На той час, коли Напа Кастро врятували, він був сильно зневоднений і перебував у критичному стані.

Напу доставили в лікарню для надання додаткової медичної допомоги
Напу доставили в лікарню для надання додаткової медичної допомоги

Місцевим ЗМІ Напа Кастро розповів, що йому допомогли вижити думки про родину. «Щодня я думав про мою матір. Я казав собі, я не хочу вмирати заради моєї матері. У мене є онука, якій лише кілька місяців, я тримався заради неї», – зазначив рибалка. 

Рідні та друзі рибалки три місяці не припиняли його пошуки, пише CNN. Дочка Напа Кастро, зокрема, розповідала про спроби знайти батька 3 березня у своїх соцмережах та писала, що вони не втрачають надію на те, що він живий. Після того, як Напа Кастро врятували, його дочка висловила особливу подяку чоловікам з Еквадору за порятунок батька.

Нагадаємо, правоохоронці затримали 58-річного мешканця Київщини, який викрав мікроавтобус та керував ним напідпитку. 

Теги: Кастро дочка погода Перу риба рибальство лікарня

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