На Київщині затримано 58-річного чоловіка, який на п'яну голову викрав автобус у Києві

За крадіжку авто чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої

Правоохоронці затримали 58-річного мешканця Київщини, який викрав мікроавтобус та керував ним напідпитку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Повідомляється, що до поліції надійшло повідомлення від чоловіка про те, що невідомий заволодів його автомобілем Renault Master, який був припаркований в Оболонському районі столиці.

«Під час проведення розшукових заходів співробітники кримінальної поліції встановили рух транспортного засобу та передали орієнтування нарядам. Невдовзі патрульні поліцейські затримали 58-річного керманича у Київській області», – йдеться у повідомленні.

Патрульні поліцейські затримали 58-річного керманича у Київській області фото: Національна поліція України/Facebook

Правоохоронці з’ясували, що фігурант помітив припаркований автомобіль та впевнившись, що за його діями ніхто не спостерігає, розбив рукою ліве бокове скло, проник до салону та, запустивши двигун запасним комплектом ключів, поїхав з місця злочину.

Поліцейські встановили, що чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння (1,13 проміле), тож склали відносно водія протокол за ст. 130 КУпАП та затримали чоловіка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За словами правоохоронців, затриманий раніше притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічний злочин.

Слідчі, за процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України – незаконне заволодіння транспортним засобом.

Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, оперативники Департаменту внутрішньої безпеки та слідчі поліції Києва розшукали керманича, який не виконав законні вимоги поліцейського та втік з місця злочину 11 березня. У вівторок близько 11 години на бульварі Верховної Ради патрульні поліцейські зупинили керманича Mercedes-Benz, який рухався проїжджою частиною із порушенням правил дорожнього руху. Під час перевірки документів чоловік поводився агресивно та раптово розпочав рух. Правоохоронець намагався завадити порушнику залишити місце скоєння, однак водію вдалось втекти.

У Голосіївському районі столиці чоловік накинувся з кулаками на інспекторку з паркування, після чого втік з місця події. Поліцейські встановили його місцезнаходження та затримали, тепер зловмиснику загрожує до п'яти років позбавленні волі. Як повідомили у прокуратурі, досудовим розслідуванням було встановлено, що 28-річна інспекторка на ділянці платного паркування по вул. Антоновича почала складати повідомлення про притягнення до адміністративної відповідальності на Mercedes-Benz E 320, водій якого не заплатив за паркування.