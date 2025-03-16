У Тихому океані знайшовся рибалка, котрий зник 95 днів тому

Напа Кастро сказав, що він постійно думав про свою сім'ю, щоб «триматися» за життя

61-річний перуанець Максимо Напа Кастро 7 грудня вирушив у двотижневу подорож на своєму рибальському човні

Перуанський рибалка заблукав у Тихому океані. Його знайшли живим через 95 днів після зникнення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN та Reuters.

61-річний Максимо Напа Кастро 7 грудня вирушив у двотижневу подорож на своєму рибальському човні з Маркони, прибережного міста на півдні Перу. Однак вже через 10 днів він збився з курсу через штормову погоду.

Лише 11 березня його знайшов еквадорський рибальський човен за 1094 кілометри від перуанського узбережжя. Чоловік був сильно зневоднений і в критичному стані.

Після свого порятунку Напа Кастро зі сльозами на очах розповів місцевим медіа, що йому вдалося вижити завдяки тому, що він пив дощову воду, харчувався комахами, птахами, рибою і навіть черепахами. Однак останні 15 днів він був без їжі.

Напа Кастро сказав, що він постійно думав про свою сім'ю, щоб «триматися» за життя.

«Я сказав, що не хочу помирати. У мене внучка кілька місяців, я тримався за неї. Кожного дня я думав про свою маму. Я вдячний Богу за те, що він дав мені другий шанс», – наголосив рибалка.

Його дочка подякувала еквадорським рибалкам за порятунок батька. До цього сім'я Напи Кастро та групи рибалок шукали його три місяці.

«Кожен день – це страждання для всієї родини, і я розумію біль моєї бабусі, тому що як мати я її розумію. Ми ніколи не думали, що переживемо цю ситуацію, я б цього нікому не побажала, ми не втрачаємо надії, тату, знайти тебе», – раніше писала його донька у Facebook.

Напа Кастро пройшов медичне обстеження в лікарні, його вписали напередодні.

Раніше кит проковтнув байдарника. Венесуельський байдарник Адріан Сіманкас плив через Магелланову протоку біля чилійського узбережжя Патагонії зі своїм батьком, коли відчув ніби щось «вдарило» його ззаду, «наблизилося» й «потопило».

Також британські ВМС прийняли китів за російські шпигунські пристрої.