  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус
    Жизнь

    Как правильно есть сало. Известный нутрициолог дал совет

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Как правильно есть сало. Известный нутрициолог дал совет

    Переедание сала может привести к замедлению детокса

    Украинский нутрициолог, консультант по питанию, фуд-терапевт Анастасия Голобородько дала советы по правильному употреблению сала. Ее слова передает РИА Новости.

    «Как можно испортить сало? Переесть или неверно сочетать. Окислить, нагреть, поджарить до шкварок (сверхтоксично), смешать с рафинированным зерном или в плотный прием еды с сахаром», — рассказала она. Это приведет к замедлению процесса естественного внутреннего детокса, снизит уровень тестостерона, повысит риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также может привести к метаболическому синдрому, ожирению или диабету второго типа.

    Как пояснила специалист, сало относится к категории насыщенных жиров, которые должны составлять меньшую часть суточной дозы всех жиров в питании. Молекулы в них перенасыщены водородом. «Запомнить просто: насыщенные жиры остаются твердыми при комнатной температуре», — поделилась Голобородько. Исключать из питания их не стоит, но и есть в больших количествах тоже.

    Кроме того, в сале есть арахидоновая кислота (омега-6); омега-3, и омега-9–кислоты; витамины A, D, E; селен; лецитин. Лучше всего оно сочетается с сырыми овощами и зеленью. Их ферменты помогают салу лучше усвоиться, заключила нутрициолог.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Юлия Мендель поздравила себя с 35-летием песней Шуфутинского

    «Я календарь переверну и снова 3 сентября», - написала Мендель в Facebook на русском, процитировав песню артиста Михаила Шуфутинского.

    К своему посту Мендель прикрепила откровенное фото и добавила: «Кто хочет делать - делает. Победителей не судят!».

    Читайте также: Андрей Шевченко показал своих ближайших родственников (фото)
    Теги: здоровое питание
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Как правильно есть сало. Известный нутрициолог дал совет