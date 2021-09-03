Как правильно есть сало. Известный нутрициолог дал совет

Переедание сала может привести к замедлению детокса

Украинский нутрициолог, консультант по питанию, фуд-терапевт Анастасия Голобородько дала советы по правильному употреблению сала. Ее слова передает РИА Новости.

«Как можно испортить сало? Переесть или неверно сочетать. Окислить, нагреть, поджарить до шкварок (сверхтоксично), смешать с рафинированным зерном или в плотный прием еды с сахаром», — рассказала она. Это приведет к замедлению процесса естественного внутреннего детокса, снизит уровень тестостерона, повысит риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также может привести к метаболическому синдрому, ожирению или диабету второго типа.

Как пояснила специалист, сало относится к категории насыщенных жиров, которые должны составлять меньшую часть суточной дозы всех жиров в питании. Молекулы в них перенасыщены водородом. «Запомнить просто: насыщенные жиры остаются твердыми при комнатной температуре», — поделилась Голобородько. Исключать из питания их не стоит, но и есть в больших количествах тоже.

Кроме того, в сале есть арахидоновая кислота (омега-6); омега-3, и омега-9–кислоты; витамины A, D, E; селен; лецитин. Лучше всего оно сочетается с сырыми овощами и зеленью. Их ферменты помогают салу лучше усвоиться, заключила нутрициолог.

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