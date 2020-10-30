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    Жизнь

    Как сэкономить на стирке: блогерша показала простой способ

    • Розсилка
    Как сэкономить на стирке: блогерша показала простой способ
    Фото: @treesnpeace

    Девушка отметила, что среди тех, кто заботится об экологии, набирает популярность использование так называемых мыльных орехов

    Блогерша Жозефина Беккер из Шотландии показала простой способ сэкономить на стирке и сделать ее более экологичной. В Instagram девушка посоветовала использовать вместо порошка каштаны и показала, как превратить их в средство для стирки.

    В видео Беккер объяснила, что считает использование каштанов для стирки самым благоприятным для окружающей среды методом. Девушка отметила, что среди тех, кто заботится об экологии, набирает популярность использование так называемых мыльных орехов. Блогерша же считает каштаны более удачным средством для стирки. По ее словам, доставка мыльных орехов из южных стран по всему миру увеличивает выработку углекислого газа, а также негативно влияет на местную экологию.

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    Публикация от Josephine Becker (she/her) (@treesnpeace)

    Чтобы приготовить из каштанов мыльный раствор, девушка разрезала их пополам, положила в банку и залила водой. Она объяснила, что плоды содержат много сапонина — вещества, растворы которого при взбалтывании образуют густую и стойкую пену. Беккер оставила их настаиваться на ночь, на следующий день средство было готово. Блогерша убрала из банки каштаны и, процедив жидкость, залила ее в отсек для стирального порошка. В комментариях многие поблагодарили девушку за совет.

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    экология социальная сеть Instagram
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