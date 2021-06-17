Как выглядит огромный пентхаус Чендлера из «Друзей» за $21 миллион (фото)

С террас открывался шикарный вид на город

В Сети появились снимки огромной квартиры, которая еще до недавнего времени принадлежала Мэттью Перри. Актер долго не мог продать недвижимость, но пару дней назад покупатель все-таки нашелся.

Пентхаус Мэттью Перри располагался в высотке Century Tower в самом центре Лос-Анджелеса. Недвижимость актера занимала весь сороковой этаж дома! Перри давно пытался продать собственность, но найти покупателя, готового выложить за апартаменты 20 миллионов долларов, оказалось непросто. Лишь недавно новый владелец был найден! Благодаря этому поклонники получили возможность посмотреть, как же жил артист из сериала «Друзья».

В пентхаусе нашлось место сразу для шести спален и четырех ванных комнат. Практически все помещения оформлены в светлых цветах. При этом дизайнеры сделали и несколько ярких акцентов.

В апартаментах есть все, что только может понадобиться человеку. Например, у Перри был доступ к огромному бассейну, фитнес-залу с тренажерами на любой вкус, личный небольшой кинотеатр и винный погреб. Но, конечно, главной изюминкой пентхауса является роскошный вид на Лос-Анджелес. Сразу из двух спален у Перри был выход на огромные террасы.

Мэттью приобрел эти апартаменты в 2017 году за 20 миллионов, но уже через пару лет решил избавиться от недвижимости. Изначально актер хотел продать квартиру за 35 миллионов, но желающих приобрести не нашлось. Именно поэтому артист несколько раз снижал стоимость.

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