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    Жизнь

    Как выглядит сын Осадчей и Горбунова? Звездные родители впервые показали лицо ребенка

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    Звезды украинского шоу-биза и супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов - Как выглядит сын Осадчей и Горбунова? Звездные родители впервые показали лицо ребенка
    Звезды украинского шоу-биза и супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов

    «У бабушки в гостях», – пожписала фото Осадчая

    Звезды украинского шоу-биза и супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов воспитывают сына Ивана. Телеведущие не показывают лицо ребенка, поэтому на всех фотографиях он позирует боком или спиной к камере. Однако во время новогодних праздников Екатерина все же решила обнародовать миловидный кадр, где показала, как выглядит их малыш.

    Популярная телеведущая и звездная мама Катя Осадчая наслаждается новогодним отдыхом. 2021 год она встретила в компании друзей, а затем отправилась в гости к маме. На личной странице в инстаграме знаменитость опубликовала трогательные кадры.

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    Фотографию, которая уже успела разлететься по сети, Катя распространила в инстаграм-сторис. Она показала, как ее мама украсила новогоднюю елку, а потом позировала возле этой красавицы вместе с сыном.

    Ванечка позировал в объятиях мамы и стеснялся. Он мило улыбался, а рядом с ним видим красивую кошку.

    «У бабушки в гостях», – написала на фото Екатерина.

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    Теги: знаменитости дети звезд Юрий Горбунов шоу-бизнес телеведущая Катя Осадчая
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