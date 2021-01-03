Как выглядит сын Осадчей и Горбунова? Звездные родители впервые показали лицо ребенка

«У бабушки в гостях», – пожписала фото Осадчая

Звезды украинского шоу-биза и супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов воспитывают сына Ивана. Телеведущие не показывают лицо ребенка, поэтому на всех фотографиях он позирует боком или спиной к камере. Однако во время новогодних праздников Екатерина все же решила обнародовать миловидный кадр, где показала, как выглядит их малыш.

Популярная телеведущая и звездная мама Катя Осадчая наслаждается новогодним отдыхом. 2021 год она встретила в компании друзей, а затем отправилась в гости к маме. На личной странице в инстаграме знаменитость опубликовала трогательные кадры.

Фотографию, которая уже успела разлететься по сети, Катя распространила в инстаграм-сторис. Она показала, как ее мама украсила новогоднюю елку, а потом позировала возле этой красавицы вместе с сыном.

Ванечка позировал в объятиях мамы и стеснялся. Он мило улыбался, а рядом с ним видим красивую кошку.

«У бабушки в гостях», – написала на фото Екатерина.