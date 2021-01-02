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    Шоу-биз

    Миллиардерша Кайли Дженнер в микробикини устроила пикантный «заплыв в 2021»

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    <p>23-летняя инстадива Кайли Дженнер похвасталась роскошной фигурой</p> <div></div> - Миллиардерша Кайли Дженнер в микробикини устроила пикантный «заплыв в 2021»

    23-летняя инстадива Кайли Дженнер похвасталась роскошной фигурой

    instagram.com/kyliejenner/

    Звезда примерила откровенный купальник

    23-летняя инстадива Кайли Дженнер порадовала фанатов в канун Нового года. Кайли поделилась горячими кадрами, сделанными на отдыхе в Аспене. Вместо того чтобы развлекаться на заснеженных горных склонах, Дженнер понежилась в бассейне с подогревом. Основательница бьюти-империи Kylie Cosmetics предстала в молочно-белом бикини.

    Бывшая возлюбленная Трэвиса Скотта продемонстрировала искусство позирования. Кайли покрасовалась перед камерой, стараясь выбрать самые соблазнительные ракурсы. «Плыву в 2021 год», — подписала снимки Дженнер.

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    Миллиардерша Кайли Дженнер в микробикини устроила пикантный «заплыв в 2021»
    Миллиардерша Кайли Дженнер в микробикини устроила пикантный «заплыв в 2021»
    Миллиардерша Кайли Дженнер в микробикини устроила пикантный «заплыв в 2021»
    Миллиардерша Кайли Дженнер в микробикини устроила пикантный «заплыв в 2021»
    instagram.com/kyliejenner/

    Младшей представительнице клана Кардашьян удалось впечатлить поклонников. «Выглядишь фантастически», «Секс-бомба», «Муза», «Изгибы – загляденье!», «Икона красоты», «Изумительная русалка», «Ты способна сделать эту зиму по-настоящему жаркой», «Грудь сводит с ума!», — прокомментировали пользователи Instagram.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 56-летняя Моника Беллуччи в откровенном платье вызвала фурор.

    Пикантный кадр для итальянского Vogue привел фанатов артистки в восторг. Звезду осыпали комплиментами. «Самая обаятельная женщина планеты», «Невероятная», «Нежный цветок!», «Легенда», «Вдохновляющая», «Королева стиля», «Пленяющее декольте!», «Идеал женственности и сексуальности», «Очень горячая», «Настоящая леди», — прокомментировали пользователи Instagram

     Читайте также: 19-летняя дочь Брежневой в бикини восхитила фанатов потрясающим телом (фото)
    Теги: знаменитости самые сексуальные Кардашьян шоу-бизнес
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