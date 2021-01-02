Без Зеленского не справляются? «Квартал 95» проиграл «Дизель шоу» в рейтинге просмотров

«Дизель шоу» похвалились исторической победой над «Кварталом»

Юмористы из «Дизель Шоу» в своем Фейсбуке заявили о победе над «Вечерним Кварталом» в рейтинге просмотров в новогоднюю ночь.

«В пятерке лидеров не только две части нашей премьеры (до и после полуночи), но и ночной повтор новогоднего выпуска прошлых лет. Миллионы людей смотрели «Дизель шоу» с 8 вечера и до утра! Огромный им за это респект! Будем продолжать их радовать в 21-м году!» – сказано в сообщении.

Сообщается, что канал ICTV собрал 31-го декабря рекордную долю аудитории за всю историю – 18,13%.

«Впервые обращение президента лучше всего смотрели именно на канале ICTV – между двумя частями «Дизель шоу», – говорится в сообщении.

Ранее «Скотч» сообщал, что российский комик из «Дизель-шоу» не смог ответить на вопрос о Крыме.

К этому Писаренко успел рассказать, что живет в Киеве и участвует в украинском юмористической программе «Дизель шоу». Он подчеркнул, что его родители и дочь остались в России, куда он постоянно ездит.

По словам комика, он пока не собирается получать украинский паспорт.