Что смотрели украинцы в новогоднюю ночь. Опубликованы телерейтинги (графика)

«Дизель-шоу» на ICTV или «Квартал» на «1 + 1»

Зрители отдали предпочтение юмористическим шоу: на первом месте «Дизель шоу» на ICTV, «Квартал» - на втором

«Дизель-шоу», выходящая на телеканале ICTV с медиахолдинга Виктора Пинчука, стала самой рейтинговой программой новогоднего эфира в Украине.

Об этом говорится в статье «Главкома» «замуровали, демоны! Блеск и нищета новогоднего эфира».

«Дизель-шоу» получила рейтинг 8,76% (Rat), причем доля аудитории этой программы составила 20,68% (Shr). Это означает, что каждый пятый телезритель старше 18 лет смотрел в этот период именно это шоу.

По показателям просмотра, которые есть в распоряжении «Главкома», «Дизель» перегнал вечных конкурентов из «Квартала». «Новогодний Вечерний квартал» на телеканале «1 + 1» имел рейтинг 7,35% с долей аудитории 18,85%.

«Канал Дмитрия Фирташа и Сергея Левочкина «Интер»- бывший безальтернативный лидер новогодних телесоревнований, сейчас, как известно, переживает не лучшие времена, но несмотря на все тоже пытается удержаться на жестоком конкурентом поле. Аудиторию «Интера» «перевербовал» флагман медиаимперии Рината Ахметова телеканал «Украина», говорится в статье. Именно «Украина» заняла третье место в новогодних эфирах рейтинга 1,98% и долей аудитории 9,86%. Этот канал показал свежие новогодние концерты с участием ведущих исполнителей, в частности Ирины Билык, Олега Винника и Ольги Поляковой.

«Именно этот вещатель сейчас сверкает новыми высокобюджетными эстрадными шоу и многосерийными «женскими мелодрамами». Свято место пусто не бывает, особенно, когда «Интер» испытывает острую нехватку финансирования на новые проекты», говорится в статье. Но это не помогло этому телеканалу подвинуть главных конкурентов.