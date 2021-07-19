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    Какой продукт помогает избавиться от жира на животе

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    Какой продукт помогает избавиться от жира на животе

    Ежедневный прием десяти граммов этого продукта уменьшает количество жира в области живота у взрослых

    Ученые доказали эффективность приправы твенджан в борьбе с жиром на животе

    Соевая паста твенджан, широко известная в Корее и часто используемая в национальной кухне, помогает в борьбе с ожирением. В частности, ежедневное употребление этой приправы позволяет избавиться от жира на животе, пишет Express.

    Ученые провели эксперимент, в котором поучаствовал 51 взрослый человек с избыточной массой тела. Добровольцев разделили на две группы, первой из которых в течение 12 недель добавляли в еду твенджан, а второй — плацебо.

    В финале эксперимента у тех, кто регулярно употреблял соевую пасту, зафиксировали существенное уменьшение массы тела и жира в организме. Таким образом специалисты доказали эффективность твенджан в борьбе против ожирения.

    По словам экспертов, ежедневный прием десяти граммов твенджана уменьшает количество жира в области живота у взрослых.

    Этот фактор, в свою очередь, снизит вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также диабета второго типа.Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык надела в 40-градусную жару кожаные сапоги и поделилась впечатлениями.

    В комментариях поклонники стали обсуждать, смогли бы они гулять по такой жаре в сапогах. Не обошлось и без комплиментов для артистки.

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    Теги: здоровое питание
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    Какой продукт помогает избавиться от жира на животе