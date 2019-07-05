Катя Осадчая похвасталась новым роскошным автомобилем за 3 миллиона гривен



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Катя Осадчая instagram.com/kosadcha

Украинская телеведущая променяла Porshe на новенький Jaguar XJ

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая похвасталась в соцсети новой покупкой. Как оказалось, звезда программы «Світське життя» решила приобрести новый автомобиль - представительский седан британской автомобилестроительной компании Jaguar.

«То ли с годами, то ли с опытом приходит время пересесть на большой седан. Немного непривычно, но очень комфортно. Рада стать частью семейства Jaguar Ukraine», - написала Осадчая в соцсети. Судя по сопровождающему хэштегу телеведущая отдала предпочтение Jaguar XJ черного цвета, который в Украине можно приобрести за 3 миллиона гривен.

Многие фолловеры телеведущей поздравили Екатерину с приобретением нового авто, но нашлись и те, кто воспринял пост Осадчей, как неуместное хвастовство.

«Откровенный выпендреж - первое что пришло на ум, когда смотрела этот пост. Главное, что поразило, что это Катерина выставляет, а не скажем Полякова», «Лучше бы деньги на АТО перевела»,