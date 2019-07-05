  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Катя Осадчая похвасталась новым роскошным автомобилем за 3 миллиона гривен

    • Розсилка
    Катя Осадчая - Катя Осадчая похвасталась новым роскошным автомобилем за 3 миллиона гривен
    Катя Осадчая
    instagram.com/kosadcha

    Украинская телеведущая променяла Porshe на новенький Jaguar XJ

    Украинская телеведущая Екатерина Осадчая похвасталась в соцсети новой покупкой. Как оказалось, звезда программы «Світське життя» решила приобрести новый автомобиль - представительский седан британской автомобилестроительной компании Jaguar.

    «То ли с годами, то ли с опытом приходит время пересесть на большой седан. Немного непривычно, но очень комфортно. Рада стать частью семейства Jaguar Ukraine», - написала Осадчая в соцсети. Судя по сопровождающему хэштегу телеведущая отдала предпочтение Jaguar XJ черного цвета, который в Украине можно приобрести за 3 миллиона гривен.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Катя Осадчая похвасталась новым роскошным автомобилем за 3 миллиона гривен
    Катя Осадчая похвасталась новым роскошным автомобилем за 3 миллиона гривен
    Катя Осадчая похвасталась новым роскошным автомобилем за 3 миллиона гривен
    Катя Осадчая похвасталась новым роскошным автомобилем за 3 миллиона гривен
    instagram.com/kosadcha

    Многие фолловеры телеведущей поздравили Екатерину с приобретением нового авто, но нашлись и те, кто воспринял пост Осадчей, как неуместное хвастовство.

    «Откровенный выпендреж - первое что пришло на ум, когда смотрела этот пост. Главное, что поразило, что это Катерина выставляет, а не скажем Полякова», «Лучше бы деньги на АТО перевела», 


    Читайте також
    автомобиль телеведущая
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ