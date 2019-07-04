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    Свадебные клятвы Регины Тодоренко и Влада Топалова растрогали сеть

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    Регина Тодоренко и Влад Топалов - Свадебные клятвы Регины Тодоренко и Влада Топалова растрогали сеть
    Регина Тодоренко и Влад Топалов

    Украинская телеведущая и российский артист сыграли свадьбу в Италии

    Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли пышную свадьбу в Италии. Молодожены закатили роскошное торжество в Сорренто.

    Празднование состоялось вчера, 3 июля, на вилле Astor в кругу самых близких людей — семьи и друзей. Несмотря на то, что свадьбу гуляли в узком кругу, первые снимки и видео уже начали появляться в сети.

    Одним из самых трогательных моментов стали свадебные клятвы Регины Тодоренко и Влада Топалова. 

     «Я обещаю тебе всегда быть рядом с тобой во всех смыслах этих слов. Поддерживать, помогать. Стараться услышать тебя или просто выслушать. Разделять твои интересы и увлечения. Конечно, я обещаю любить тебя!», - произнес Влад Топалов. 

    Также жених отметил, что свадебная клятва для него не просто формальность, а очень важное обещание.

    «Я облетела весь земной шар несколько раз в поисках настоящей любви и поняла, что координаты моей любви находятся здесь, в тебе», - трогательно произнесла Регина Тодоренко.

    Кроме свадебных клятв, в сети появились и несколько снимков с торжества.

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    Свадебные клятвы Регины Тодоренко и Влада Топалова растрогали сеть
    Свадебные клятвы Регины Тодоренко и Влада Топалова растрогали сеть
    Свадебные клятвы Регины Тодоренко и Влада Топалова растрогали сеть
    Свадебные клятвы Регины Тодоренко и Влада Топалова растрогали сеть

    Для свадьбы Тодоренко выбрала длинное белое платье с глубоким вырезом на груди. Чемодан с костюмом Влада Топалова был утерян во время перелета, однако он сумел найти новый смокинг.

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