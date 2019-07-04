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    Шоу-биз

    Лилия Ребрик показала все свои прелести на пляже в Болгарии

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    <p>Лилия Ребрик</p> <p>instagram.com/liliia.rebrik/</p> - Лилия Ребрик показала все свои прелести на пляже в Болгарии

    Лилия Ребрик

    instagram.com/liliia.rebrik/

    Телезвезда порадовала поклонников новыми фото

    Известная украинская телеведущая Лилия Ребрик наслаждается долгожданным отпуском. Белокурая красотка вместе с мужем уехали покорять золотистые пески в Болгарию. Конечно же, ведущая не упускает возможности выгулять новые купальники и засветить соблазнительные формы.

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    Лилия Ребрик показала все свои прелести на пляже в Болгарии
    Лилия Ребрик показала все свои прелести на пляже в Болгарии
    Лилия Ребрик показала все свои прелести на пляже в Болгарии
    Лилия Ребрик показала все свои прелести на пляже в Болгарии
    Лилия Ребрик показала все свои прелести на пляже в Болгарии
    Лилия Ребрик показала все свои прелести на пляже в Болгарии
    Лилия Ребрик показала все свои прелести на пляже в Болгарии
    Лилия Ребрик показала все свои прелести на пляже в Болгарии
    Лилия Ребрик показала все свои прелести на пляже в Болгарии
    instagram.com/liliia.rebrik/

    Подписчики Лилии оценили внешний вид звезды и взорвались одобрительными комментариями.

    «Неперевершена! Хай пильнує чоловік щоб не вкрали», «Купальник очень красивый», «Какая красотищщаа», «Афродита из пены морской», «Красивое фото», «Красотка и купальник классный», «Вау, Лилечка, Вы прекрасны в этом образе и фото супер», - пишут восхищенные поклонники.

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