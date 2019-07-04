Лилия Ребрик показала все свои прелести на пляже в Болгарии
Лилия Ребрик
instagram.com/liliia.rebrik/
Телезвезда порадовала поклонников новыми фото
Известная украинская телеведущая Лилия Ребрик наслаждается долгожданным отпуском. Белокурая красотка вместе с мужем уехали покорять золотистые пески в Болгарию. Конечно же, ведущая не упускает возможности выгулять новые купальники и засветить соблазнительные формы.
instagram.com/liliia.rebrik/
Подписчики Лилии оценили внешний вид звезды и взорвались одобрительными комментариями.
«Неперевершена! Хай пильнує чоловік щоб не вкрали», «Купальник очень красивый», «Какая красотищщаа», «Афродита из пены морской», «Красивое фото», «Красотка и купальник классный», «Вау, Лилечка, Вы прекрасны в этом образе и фото супер», - пишут восхищенные поклонники.