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    Жизнь

    Кейт Миддлтон меняет свой стиль и готовится к новому статусу жены короля

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    Кейт Миддлтон - Кейт Миддлтон меняет свой стиль и готовится к новому статусу жены короля
    Кейт Миддлтон

    В ее гардеробе Кейт появились брюки вместо платьев, шляпки в виде толстых повязок для волос

    В последнее время герцогиня Кембриджская Кэтрин стала больше внимания обращать на работы именитых дизайнеров.

    По словам инсайдеров, Кейт Миддлтон сейчас переживает трансформацию своего стиля, готовясь к тому дню, когда принц Уильям станет королем.

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    Кейт Миддлтон меняет свой стиль и готовится к новому статусу жены короля
    Кейт Миддлтон меняет свой стиль и готовится к новому статусу жены короля
    Кейт Миддлтон меняет свой стиль и готовится к новому статусу жены короля
    Кейт Миддлтон меняет свой стиль и готовится к новому статусу жены короля
    Кейт Миддлтон меняет свой стиль и готовится к новому статусу жены короля
    Кейт Миддлтон меняет свой стиль и готовится к новому статусу жены короля
    Кейт Миддлтон меняет свой стиль и готовится к новому статусу жены короля
    Кейт Миддлтон меняет свой стиль и готовится к новому статусу жены короля
    Кейт Миддлтон меняет свой стиль и готовится к новому статусу жены короля
    Кейт Миддлтон меняет свой стиль и готовится к новому статусу жены короля
    Кейт Миддлтон меняет свой стиль и готовится к новому статусу жены короля
    Кейт Миддлтон меняет свой стиль и готовится к новому статусу жены короля
    Кейт Миддлтон меняет свой стиль и готовится к новому статусу жены короля
    Кейт Миддлтон меняет свой стиль и готовится к новому статусу жены короля
    Кейт Миддлтон меняет свой стиль и готовится к новому статусу жены короля
    Кейт Миддлтон меняет свой стиль и готовится к новому статусу жены короля
    Кейт Миддлтон меняет свой стиль и готовится к новому статусу жены короля

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    «В последние месяцы Кейт была сосредоточена на своем образе, согласившись на некоторые перемены в гардеробе. Она хочет быть более модной - носить меньше демократичных марок и больше дизайнерских вещей. Она в спокойном режиме работает с несколькими модными домами над нарядами для будущих выходов», - рассказал один из информаторов Us Weekly.

    Некоторые перемены в облике герцогини Кейт были заметны уже тогда, когда она стала выходить в свет после рождения принца Луи. В ее гардеробе появились брюки вместо платьев, шляпки в виде толстых повязок для волос… В апреле стало известно, что с супругой принца Уильяма работает новый стилист. Место ушедшей в декрет Наташи Арчер заняла аристократка и экс-редактор Vogue Вирджиния Чэдвик-Хили.

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    Джерело: Spletnik

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