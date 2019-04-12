Кейт Миддлтон меняет свой стиль и готовится к новому статусу жены короля



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Кейт Миддлтон

В ее гардеробе Кейт появились брюки вместо платьев, шляпки в виде толстых повязок для волос

В последнее время герцогиня Кембриджская Кэтрин стала больше внимания обращать на работы именитых дизайнеров.

По словам инсайдеров, Кейт Миддлтон сейчас переживает трансформацию своего стиля, готовясь к тому дню, когда принц Уильям станет королем.

«В последние месяцы Кейт была сосредоточена на своем образе, согласившись на некоторые перемены в гардеробе. Она хочет быть более модной - носить меньше демократичных марок и больше дизайнерских вещей. Она в спокойном режиме работает с несколькими модными домами над нарядами для будущих выходов», - рассказал один из информаторов Us Weekly.

Некоторые перемены в облике герцогини Кейт были заметны уже тогда, когда она стала выходить в свет после рождения принца Луи. В ее гардеробе появились брюки вместо платьев, шляпки в виде толстых повязок для волос… В апреле стало известно, что с супругой принца Уильяма работает новый стилист. Место ушедшей в декрет Наташи Арчер заняла аристократка и экс-редактор Vogue Вирджиния Чэдвик-Хили.

Джерело: Spletnik