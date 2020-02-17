Кейт Миддлтон призналась, что родила под гипнозом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

38-летняя Кейт Миддлтон родила трех детей, но каждая беременность для нее была настоящим испытанием

Герцогиня Кембриджская тяжело переживала токсикоз

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон после двух тяжелых беременностей решила попробовать роды под гипнозом. На такой шаг она пошла в надежде облегчить боль. Об этом Кэтрин рассказала в подкасте для проекта «Happy Mum, Happy Baby». Трудности беременности сказывались не только на самой будущей маме, но и на всей ее семье.

«Уильям не чувствовал, что он может чем-то помочь. Это было очень тяжело для всех, видеть как я страдаю, но не иметь возможности сделать что-либо с этой болью», - откровенно рассказала многодетная мама.

«Мне было очень плохо во время беременности, поэтому мысль, что я что-то могу сама контролировать, очень меня радовала», - призналась супруга внука королевы. В итоге в сентябре 2017 года она родила принца Луи.