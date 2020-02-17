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    Шоу-биз

    Катя Осадчая в платье с экстремальным декольте на Украинском балу в Вене (фото)

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    <p>На голове Осадчей, конечно же, была красная шляпка</p> <div></div> - Катя Осадчая в платье с экстремальным декольте на Украинском балу в Вене (фото)

    На голове Осадчей, конечно же, была красная шляпка

    instagram.com/kosadcha/

    Телеведущая порадовала своих поклонников ярким нарядом

    Катя Осадчая на днях посетила Украинский бал в Вене. Фото с мероприятия звезда выложила в своем Инстаграме. На снимках телеведущая позирует в ярком красном платье с глубоким декольте в венском Дворце Ферстеля.  

    «Сезон балов в Австрии. Ежегодную традицию в Вене поддержали, и австрийские украинцы и начали Украинский венский бал со всеми развлечениями и дебютантами в нарядах с национальными элементами. Все подробности уже в следующую субботу в Светской жизни», - отметила телеведущая.

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    Катя Осадчая в платье с экстремальным декольте на Украинском балу в Вене (фото)
    Катя Осадчая в платье с экстремальным декольте на Украинском балу в Вене (фото)
    Катя Осадчая в платье с экстремальным декольте на Украинском балу в Вене (фото)
    Катя Осадчая в платье с экстремальным декольте на Украинском балу в Вене (фото)
    Катя Осадчая в платье с экстремальным декольте на Украинском балу в Вене (фото)
    Катя Осадчая в платье с экстремальным декольте на Украинском балу в Вене (фото)
    Катя Осадчая в платье с экстремальным декольте на Украинском балу в Вене (фото)
    Катя Осадчая в платье с экстремальным декольте на Украинском балу в Вене (фото)
    instagram.com/kosadcha/

    Пользователи сети также прокомментировали фотографии с Осадчей.

    «Катюша, Вы с каждым годом становитесь только красивее и красивее», «Невероятная  красавица», «Очень красивая, красный вам подходит», - пишут восторженные поклонники.

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