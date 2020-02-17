Катя Осадчая в платье с экстремальным декольте на Украинском балу в Вене (фото)



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На голове Осадчей, конечно же, была красная шляпка instagram.com/kosadcha/

Телеведущая порадовала своих поклонников ярким нарядом

Катя Осадчая на днях посетила Украинский бал в Вене. Фото с мероприятия звезда выложила в своем Инстаграме. На снимках телеведущая позирует в ярком красном платье с глубоким декольте в венском Дворце Ферстеля.

«Сезон балов в Австрии. Ежегодную традицию в Вене поддержали, и австрийские украинцы и начали Украинский венский бал со всеми развлечениями и дебютантами в нарядах с национальными элементами. Все подробности уже в следующую субботу в Светской жизни», - отметила телеведущая.

Пользователи сети также прокомментировали фотографии с Осадчей.

«Катюша, Вы с каждым годом становитесь только красивее и красивее», «Невероятная красавица», «Очень красивая, красный вам подходит», - пишут восторженные поклонники.