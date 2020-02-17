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    «Поймать Кайдаша»: известна дата выхода украинского сериала по повести Ивана Нечуя-Левицкого

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    <p>Главные роли в сериале исполнили известные украинские актеры</p> <div></div> - «Поймать Кайдаша»: известна дата выхода украинского сериала по повести Ивана Нечуя-Левицкого

    Главные роли в сериале исполнили известные украинские актеры

    Творцы обещают новое прочтения всем известной повести

    Украинский сериал «Поймать Кайдаша» по повести Ивана Нечуя-Левицкого «Кайдашева семья» покажут 24 февраля на телеканале СТБ. Сценаристом 12-серийного проекта выступила Наталка Ворожбит. Также она впервые стала шоураннером проекта. Одни из главных ролей сыграли звезда «Крепостной» Тарас Цымбалюк и звезда «Киборгов» Виктор Жданов.

    «Наверное, у многих «Кайдашева сім’я» ассоциируется со школьной травмой. И только мне повесть так сильно нравилась, что я перечитывала ее десятки раз. Когда я начала работать над проектом, я поняла, почему меня так цепляла эта история. Она про меня, мою семью, соседей, окружение и землю, на которой я выросла. Тогда я еще не знала про иронию и критический анализ, но Нечуй-Левицкий именно это и делал: критиковал, иронизировал и анализировал. Но не по-злому, а как обращение к близким людям. Он их поставил перед зеркалом и сказал: «Смотрите, вы же такие прекрасные! Почему вы такие несчастные?» У нас нет главных героев. И нет разделения на плохих и хороших. Они все неоднозначные. И всем ты сочувствуешь», - комментирует шоураннер Наталка Ворожбит.

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