Кейт Миддлтон устроила пикник для детей в своем саду



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/kensingtonroyal/

По словам герцогини Кембриждской, на идею создать это красивое место ее вдохновили родные

Накануне 37-летняя Кейт Миддлтон устроила веселый пикник в своем новом саду. В гости к супруге принца Уильяма пришли маленькие британцы, которые, конечно, кроме цветов и кустарников, нашли себе веселые развлечения. Здесь обустроено пространство для детски игр, холм для наблюдения за пчелами и пруд. По словам герцогини Кембриждской, на идею создать это красивое место ее вдохновили дети – принц Джордж и принцесса Шарлотта.

Кейт курирует ряд программ, направленных на поддержание и улучшение психологического благополучия подданных Ее величества, проект с садом стал продолжением этой общественной деятельности герцогини. Потому и первым гостями в саду стали опекаемые благотворительными организациями дети, пишет Daily Mail. Вместе с ребятишками на свежем воздухе Кейт погуляла в платье от Sandro и эспадрильи на танкетке.