  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Кейт Миддлтон устроила пикник для детей в своем саду

    • Розсилка
    instagram.com/kensingtonroyal/ - Кейт Миддлтон устроила пикник для детей в своем саду
    instagram.com/kensingtonroyal/

    По словам герцогини Кембриждской, на идею создать это красивое место ее вдохновили родные

    Накануне 37-летняя Кейт Миддлтон устроила веселый пикник в своем новом саду. В гости к супруге принца Уильяма пришли маленькие британцы, которые, конечно, кроме цветов и кустарников, нашли себе веселые развлечения. Здесь обустроено пространство для детски игр, холм для наблюдения за пчелами и пруд. По словам герцогини Кембриждской, на идею создать это красивое место ее вдохновили дети – принц Джордж и принцесса Шарлотта.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    Кейт Миддлтон устроила пикник для детей в своем саду
    Кейт Миддлтон устроила пикник для детей в своем саду
    Кейт Миддлтон устроила пикник для детей в своем саду
    Кейт Миддлтон устроила пикник для детей в своем саду
    Кейт Миддлтон устроила пикник для детей в своем саду
    Кейт Миддлтон устроила пикник для детей в своем саду
    Кейт Миддлтон устроила пикник для детей в своем саду

    Кейт курирует ряд программ, направленных на поддержание и улучшение психологического благополучия подданных Ее величества, проект с садом стал продолжением этой общественной деятельности герцогини. Потому и первым гостями в саду стали опекаемые благотворительными организациями дети, пишет Daily Mail. Вместе с ребятишками на свежем воздухе Кейт погуляла в платье от Sandro и эспадрильи на танкетке.

     Читайте также: Возвращение блудной певицы: Лобода выступила перед руководителем офиса Зеленского
    знаменитости Кейт Миддлтон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ