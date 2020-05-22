Классика онлайн: в Национальной филармонии прозвучат страстные танго Пьяццоллы



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Баянист Вячеслав Самофалов

Национальная филармония Украины транслирует в прямом эфире онлайн концерты.

27 мая, в среду, в 20.00 в Колонном зале имени Николая Лысенко солисты Национальной филармонии Украины, народный артист Украины, баянист Вячеслав Самофалов и лауреат международных конкурсов, пианистка Мария Вихляева подарят вечер танго.

Танго может быть ностальгическим, страстным, трагическим... Но танго не оставит равнодушным никого. Аргентинский композитор-классик ХХ века и бандонеонист Астор Пьяццолла, обновив «старое», создал собственное, что позволило его танго звучать и со сцены филармонии.

В программе этого концерта прозвучат популярные произведения Aстора Пьяццоллы, Aнхеля Вильольдо, Ежи Петерсбурского, Херардо Родригеса и Ришара Гальяно в аранжировках украинского композитора, дирижера и баяниста Вячеслава Самофалова. В частности, можно будет услышать и легендарное танго «То последнее воскресенье», мелодия которого больше известна из песни «Утомлённое солнце», но c другим текстом... Польский пианист, дирижер и композитор Ежи Петерcбурский на слова Зенона Фридвальда написал этот шлягер 1935-го. Как саундтрек это танго звучало, например, в фильме «Список Шиндлера», который снял по мотивам романа Томаса Кеннали американский режиссер Стивен Спилберг.