Обнаженная Наоми Кэмпбелл в день своего 50-летия восхитила фанатов пикантным фото



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Британская супермодель Наоми Кэмпбелл побаловала поклонников откровенным снимком instagram.com/naomi

Звезда подиумов позировала без одежды

Сегодня супермодель Наоми Кэмпбелл празднует юбилей – темнокожей красавице афро-ямайского и китайско-ямайского происхождения исполнилось 50 лет. По этому торжественному поводу инстадива опубликовала нескромное фото, доказав, что остается в прекрасной форме.

Наоми позировала полностью обнаженной, прикрыв грудь руками. Из предметов гардероба на Кэмпбелл были только черно-розовые босоножки. Изюминкой образа стал ярко-розовый парик. Модель сделала макияж с акцентом на пухлые губы. Во время съемки она томно смотрела в объектив.

instagram.com/naomi

Поклонники пришли в восторг от откровенного кадра. «Очень сексуально», «Дикая кошка», «Божественная фигура», «И этой девушке – 50 лет! Я не верю», «У тебя тело мечты!», – восхитились фанаты.

Наоми впервые вышла на подиум еще в 15 лет, после чего ее карьера начала стремительно развиваться. Она стала первой темнокожей моделью, снявшейся для обложек французской и английской версий журнала Vogue.

В 1991 году Кэмпбелл вошла в список 50 самых красивых женщин мира, составленный журналом People. Помимо модельного бизнеса инстадива освоила актерское мастерство - она снялась более чем в 20 фильмах.