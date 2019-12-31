  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Кличко новогодним мультиком поздравил киевлян с праздниками (видео)

    • Розсилка
    Кличко новогодним мультиком поздравил киевлян с праздниками (видео)

    Кличко в мультике кружил над Киевом сказочным поездом и раздавал подарки

    Мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев с Новым годом и Рождеством Христовым. Столичный мэр опубликовал на своей странице в Facebook новогодний мультфильм.

    «Друзья! Накануне Нового года хочу пожелать всем мира, любви, сказочного настроения и уверенного оптимизма. Спасибо тем, кто помогал, и тем, кто критиковал. Конструктивную критику воспринимаю как подсказку. Все, что мы сделали в этом году в городе, мы сделали все вместе - с киевлянами и для киевлян. И верьте: чудеса в своей жизни творим мы сами», - отметил Кличко.

    В мультике мэр Киева в образе Святого Николая кружит над столицей на сказочном поезде и раздает подарки городу. Так, начинает он свое путешествие от главной елки на Софийской площади. Первый подарок оказывается возле Андреевской церкви - это новые лестницы от церкви к Аллее художников.

    Виталий Кличко мэр
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ