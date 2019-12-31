Кличко новогодним мультиком поздравил киевлян с праздниками (видео)



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Кличко в мультике кружил над Киевом сказочным поездом и раздавал подарки

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев с Новым годом и Рождеством Христовым. Столичный мэр опубликовал на своей странице в Facebook новогодний мультфильм.

«Друзья! Накануне Нового года хочу пожелать всем мира, любви, сказочного настроения и уверенного оптимизма. Спасибо тем, кто помогал, и тем, кто критиковал. Конструктивную критику воспринимаю как подсказку. Все, что мы сделали в этом году в городе, мы сделали все вместе - с киевлянами и для киевлян. И верьте: чудеса в своей жизни творим мы сами», - отметил Кличко.

В мультике мэр Киева в образе Святого Николая кружит над столицей на сказочном поезде и раздает подарки городу. Так, начинает он свое путешествие от главной елки на Софийской площади. Первый подарок оказывается возле Андреевской церкви - это новые лестницы от церкви к Аллее художников.