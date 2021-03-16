Комаровский нашел положительный эффект от коронавируса

Доктор пояснил, что теперь он может ходить по магазинам

Врач и телеведущий Евгений Комаровский в интервью украинской журналистке Натальи Влащенко назвал главный положительный эффект от коронавируса. Ролик доступен на YouTube.

«Для меня есть один единственный большой плюс от COVID-кампании. Я получил возможность жить, как нормальные люди», — отметил Комаровский.

Доктор пояснил, что теперь он может ходить по магазинам, как шпион: в этом ему помогает медицинская маска. Благодаря такой защите люди не узнают телеведущего в общественных местах, поэтому они не начинают его «трогать и хватать».

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