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    Комаровский нашел положительный эффект от коронавируса

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    Комаровский нашел положительный эффект от коронавируса

    Доктор пояснил, что теперь он может ходить по магазинам

    Врач и телеведущий Евгений Комаровский в интервью украинской журналистке Натальи Влащенко назвал главный положительный эффект от коронавируса. Ролик доступен на YouTube.

    «Для меня есть один единственный большой плюс от COVID-кампании. Я получил возможность жить, как нормальные люди», — отметил Комаровский.

    Доктор пояснил, что теперь он может ходить по магазинам, как шпион: в этом ему помогает медицинская маска. Благодаря такой защите люди не узнают телеведущего в общественных местах, поэтому они не начинают его «трогать и хватать».

    Ранее «Скотч» сообщал, что колумбийский блогер из любопытства увеличил себе грудь и поделился результатом.

    Парень поспорил с мужем сестры о том, что сможет быстрее него набрать три миллиона подписчиков, и Джоан согласился. Парни условились, что проигравший должен будет увеличить грудь при помощи имплантов,

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    Теги: телеведущий Евгений Комаровский коронавирус
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