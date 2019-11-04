Конкурс на лучшее название: Богдан опубликовал странное фото с выбитыми зубами



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Андрей Богдан

Одиозный руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан продолжает подогревать слухи о его драке с главой СБУ

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан обновил на своей странице в Facebook главную фотографию: на ней он якобы с выбитыми зубами и синяками на лице.

Вероятно, это связано с тем, что накануне журналист Станислав Речинский опубликовал в Facebook информацию о якобы драке между главой СБУ Иваном Баканова и Андреем Богданом.

В результате конфликта вроде у Богдана был выбит зуб, поэтому он не появлялся на работе.

После этого глава Офиса президента призвал Баканова «больше не попадаться на его пути». А закончил он свой месседж фразой: «Будешь кошкам хвосты крутить!».

Стоит отметить, что пользователи соцсети оценили очередной акт Богдана по привлечению внимания к своей персоне. Многие юзеры куражились в комментариях под фото, в попытках придумать самую смешную подпись.

«Иван вроде ж только один зуб выбил, а остальные кто? Вы что там, новое совещание провели?», «Источники сообщили, что Богдан согласовал с Кличко дату досрочных выборов мэра Киева», «Школа бокса Ивана Баканова: «для нас нет авторитетов!», - пишут пользователи соцсети.