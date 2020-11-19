Ванна с балдахином и человек-унитаз: подборка самых нелепых интерьеров

Зачастую ванну обустраивают прямо в спальне, порой снабжая ее полноценным балдахином

Жительница американского штата Техас Венесса Ван Винкль опубликовала на странице в Facebook «коллекцию» фотографий причудливых и нелепых интерьеров квартир.

Венесса руководит агентством недвижимости, так что за время работы она и ее коллеги насмотрелись на множество безвкусных, мрачных и просто неудобных интерьеров самых различных помещений. Всего за неделю публикации набрали 32 тысячи комментариев, а 99 тысяч человек поделились абсурдными интерьерами у себя на страницах.

«За время этой работы я видела всякое. Эти фото прислали мои агенты. Помогите мне выбрать худшее и наслаждайтесь», — пишет мисс Ван Винкль.

Ранее «Скотч» показывал фото 58-летней полисвумен, которая бросила работу и ушла в порноиндустрию.

«Я очень хорошо справлялась со своей работой в полиции. Моей главной целью было помогать людям, и у меня было много обязанностей. Но спустя 17 лет я ушла, потому что это больше не приносило удовлетворения; я не была счастлива и нуждалась в переменах», - объяснила свой выбор женщина.