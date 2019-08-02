Ксения Собчак собралась замуж во второй раз
Российская телеведущая и оппозиционерка нашла новую любовь
Известная российская телеведущая готовится к свадьбе с Константином Богомоловым.
Слухи о романе Ксении Собчак и Константина Богомолова в СМИ заговорили еще в начале этого года. Однако, когда на самом начался роман экс-кандидата в президенты и телеведущей доподлинно не известно.
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Зато в скором времени мы, вероятно, сможем стать свидетелями нового этапа в отношениях возлюбленных. Как сообщает телеграм-канал Dark Cosmo, пара планирует сыграть свадьбу уже в следующем месяце:
«У нас очень жирнючий эксклюзив. Константин Богомолов и Ксюша Собчак женятся! Торжество запланировано на сентябрь. Нам интересно, будет ли в этот раз платье от Ульяны Сергеенко и не превратится ли свадьба в телевизионное шоу, например?», - отмечается в телеграм-канале.
По информации издания, свадебное торжество запланирована на 13 сентября.