Ксения Собчак собралась замуж во второй раз



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Ксения Собчак instagram.com/xenia_sobchak

Российская телеведущая и оппозиционерка нашла новую любовь

Известная российская телеведущая готовится к свадьбе с Константином Богомоловым.

Слухи о романе Ксении Собчак и Константина Богомолова в СМИ заговорили еще в начале этого года. Однако, когда на самом начался роман экс-кандидата в президенты и телеведущей доподлинно не известно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 23 Июл 2019 в 4:35 PDT

Зато в скором времени мы, вероятно, сможем стать свидетелями нового этапа в отношениях возлюбленных. Как сообщает телеграм-канал Dark Cosmo, пара планирует сыграть свадьбу уже в следующем месяце:

«У нас очень жирнючий эксклюзив. Константин Богомолов и Ксюша Собчак женятся! Торжество запланировано на сентябрь. Нам интересно, будет ли в этот раз платье от Ульяны Сергеенко и не превратится ли свадьба в телевизионное шоу, например?», - отмечается в телеграм-канале.

По информации издания, свадебное торжество запланирована на 13 сентября.