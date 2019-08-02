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    Жизнь

    Ксения Собчак собралась замуж во второй раз

    • Розсилка
    Ксения Собчак&nbsp; - Ксения Собчак собралась замуж во второй раз
    Ксения Собчак 
    instagram.com/xenia_sobchak

    Российская телеведущая и оппозиционерка нашла новую любовь

    Известная российская телеведущая готовится к свадьбе с Константином Богомоловым.

    Слухи о романе Ксении Собчак и Константина Богомолова в СМИ заговорили еще в начале этого года. Однако, когда на самом начался роман экс-кандидата в президенты и телеведущей доподлинно не известно.

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    Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

    Зато в скором времени мы, вероятно, сможем стать свидетелями нового этапа в отношениях возлюбленных. Как сообщает телеграм-канал Dark Cosmo, пара планирует сыграть свадьбу уже в следующем месяце:

    «У нас очень жирнючий эксклюзив. Константин Богомолов и Ксюша Собчак женятся! Торжество запланировано на сентябрь. Нам интересно, будет ли в этот раз платье от Ульяны Сергеенко и не превратится ли свадьба в телевизионное шоу, например?», - отмечается в телеграм-канале. 

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    Ксения Собчак собралась замуж во второй раз
    Ксения Собчак собралась замуж во второй раз
    Ксения Собчак собралась замуж во второй раз
    Ксения Собчак собралась замуж во второй раз
    Ксения Собчак собралась замуж во второй раз
    Ксения Собчак собралась замуж во второй раз
    Ксения Собчак собралась замуж во второй раз

    По информации издания, свадебное торжество запланирована на 13 сентября.

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