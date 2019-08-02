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    Яркости много не бывает: как отдыхает супермодель Изабель Гулар в Италии

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    Яркости много не бывает: как отдыхает супермодель Изабель Гулар в Италии
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    Свое лето Изабель Гулар начала на греческом острове Миконос, как и сестры Белла и Джиджи Хадид

    Позже бразильская супермодель переместилась в солнечную Италию, на Сардинию. Роскошный средиземноморский остров манит бирюзовым морем, песчаными пляжами и итальянскими ресторанами. Изабель остановилась в отеле Cala di Volpe и начала свое захватывающее путешествие по Италии.

    Бразильская супермодель взяла с собой на остров всевозможные купальники-бикини — от белоснежных до моделей с анималистическим принтом. 

    После солнечной Сардинии, где Гулар каталась на яхте, купалась в Средиземном море и загорала среди скал, девушка отправилась на Капри. 

    Тут она поддерживает заданный активный темп отдыха и наслаждается обилием свежих овощей и фруктов, документируя при этом каждый свой шаг в Instagram.

    «Ангел» Victoria’s Secret также поделилась серией снимков, на которых она позирует на берегу Средиземного моря. На Гулар надет яркий асимметричный топ с длинным рукавом в морковном оттенке, декорированный изящной плиссировкой и перекрестным дизайном на груди.

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    Нижнюю часть look'а составила яркая полосатая юбка с высокой талией, декорированная принтом из разноцветных горизонтальных и вертикальных полос. Малиновые, розовые, оранжевые, желтые, — эти и многие другие оттенки составляют радужную композицию образа и подчеркивают ровный шоколадный загар модели и ее тонкую талию.

    В качестве обуви и аксессуаров Гулар предпочла легкие белоснежные сандалии с тонкой перемычкой и солнцезащитные очки в форме кошачьего глаза в классической черной оправе. 

    Финальными штрихами смелого образа стали нежные золотые серьги, тонкие браслеты на запястьях и миниатюрная соломенная шляпка песочного оттенка, декорированная черной лентой. Модель держала её в руке.

    Джерело: vogue.ua

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