  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Кто такой датский принц Кристиан и почему он влюбил в себя миллионы девушек (фото)

    • Розсилка
    Кто такой датский принц Кристиан и почему он влюбил в себя миллионы девушек (фото)

    За последние пару лет молодой человек заметно возмужал

    Весной этого года весь мир обсуждал датского принца Николая, ставшего звездой модельного бизнеса. Фотографии внука нынешней королевы Маргрете II появлялись на обложках самых разных глянцевых изданий. Правда, сердца миллионов поклонниц Николая были разбиты, ведь он встречался со своей одноклассницей Бенедикт Туструп. А теперь, как считают интернет-пользователи, у красавца появился серьезный конкурент.

    Им стал 15-летний Кристиан — старший сын принца Фредерика и его супруги Мари. За последние пару лет молодой человек заметно возмужал. 15 октября, в честь дня рождения принца, на официальной странице датской королевской семьи в Инстаграме появились его новые портреты, которые не оставили поклонниц равнодушными.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Кто такой датский принц Кристиан и почему он влюбил в себя миллионы девушек (фото)
    Кто такой датский принц Кристиан и почему он влюбил в себя миллионы девушек (фото)
    Кто такой датский принц Кристиан и почему он влюбил в себя миллионы девушек (фото)
    Кто такой датский принц Кристиан и почему он влюбил в себя миллионы девушек (фото)

    «Какой же красавец», «Внуки в Маргрете просто прелесть», «Да, Николаю пора начать волноваться за свою модельную карьеру», «Кристиану хоть сейчас на обложку журнала», «Этот молодой человек украл мое сердце», «Ой, Кристиан подрос и возмужал. Кажется, совсем недавно был ребенком», «Не ожидала, что Кристиан так быстро повзрослеет. И какой красавец стал!» — пишут в комментариях интернет-пользователи.

    К слову, в отличие от Николая, который на момент 2012 года был только седьмым в очереди на датский престол, Кристиан, вероятнее всего, все же станет королем — он является вторым после своего отца Фредерика в линии престолонаследования. Ожидается, что со временем он будет царствовать под именем Кристиан XI. Так что скоро принц наверняка войдет в рейтинг самых завидных женихов планеты, в котором еще несколько лет назад фигурировал принц Гарри.

    Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

    В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.

     Читайте также: Эти котики способны обмануть ваш мозг: курьезные фото из серии «показалось»
    знаменитости
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies