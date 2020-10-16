Кто такой датский принц Кристиан и почему он влюбил в себя миллионы девушек (фото)



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За последние пару лет молодой человек заметно возмужал

Весной этого года весь мир обсуждал датского принца Николая, ставшего звездой модельного бизнеса. Фотографии внука нынешней королевы Маргрете II появлялись на обложках самых разных глянцевых изданий. Правда, сердца миллионов поклонниц Николая были разбиты, ведь он встречался со своей одноклассницей Бенедикт Туструп. А теперь, как считают интернет-пользователи, у красавца появился серьезный конкурент.

Им стал 15-летний Кристиан — старший сын принца Фредерика и его супруги Мари. За последние пару лет молодой человек заметно возмужал. 15 октября, в честь дня рождения принца, на официальной странице датской королевской семьи в Инстаграме появились его новые портреты, которые не оставили поклонниц равнодушными.

«Какой же красавец», «Внуки в Маргрете просто прелесть», «Да, Николаю пора начать волноваться за свою модельную карьеру», «Кристиану хоть сейчас на обложку журнала», «Этот молодой человек украл мое сердце», «Ой, Кристиан подрос и возмужал. Кажется, совсем недавно был ребенком», «Не ожидала, что Кристиан так быстро повзрослеет. И какой красавец стал!» — пишут в комментариях интернет-пользователи.

К слову, в отличие от Николая, который на момент 2012 года был только седьмым в очереди на датский престол, Кристиан, вероятнее всего, все же станет королем — он является вторым после своего отца Фредерика в линии престолонаследования. Ожидается, что со временем он будет царствовать под именем Кристиан XI. Так что скоро принц наверняка войдет в рейтинг самых завидных женихов планеты, в котором еще несколько лет назад фигурировал принц Гарри.

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