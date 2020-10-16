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    Шоу-биз

    «Лифчик еле-еле удержал грудь»: Каменских в откровенном бикини смело оголилась у пальмы

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    <p>Настя Каменских произвела фурор на пляже, показав, что прячет под рубашкой</p> <div></div> - «Лифчик еле-еле удержал грудь»: Каменских в откровенном бикини смело оголилась у пальмы

    Настя Каменских произвела фурор на пляже, показав, что прячет под рубашкой

    instagram.com/kamenskux/

    «Чудесная», — отметили поклонники певицы

    Певица Настя Каменских не стесняется своих округлых форм, артистке есть что показать своим поклонникам. В тропиках знойная красавица позировала в секси бикини, который, по мнению фанатов, едва удерживал пышный бюст Анастасии.

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    instagram.com/kamenskux/

    «Хочется видеть вас без одежды, пленительная и горячая», «Знойная фурия, восхитительная», «Лиф еле-еле удерживает грудь!!», «Потопу с такой женушкой очень повезло, красавица!!», «Когда не стыдно и раздеться», «Все затрепетало в груди», «Как вам муж такое позволяет?!», «Бессовестно хороша», «Это девушка на миллион», «Бюст что надо, пышненько», «Чудесная», — отметили поклонники певицы.

    Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

    В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.

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