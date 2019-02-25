Леди Гага пришла на «Оскар» в колье с бриллиантом за $40 миллионов



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Леди Гага

Колье с камнем весом 128,54 карата носила Одри Хепберн.

Леди Гага, получившая «Оскар» в номинации «Лучшая песня», появилась на красной дорожке церемонии в знаменитом бриллианте, известном как Tiffany Diamond. Это желтый бриллиант весом 128,54 карата, добытый в Южной Африке больше 140 лет назад еще при основателе бренда Чарльзе Льюисе Тиффани. Певица и актриса - амбассадор Tiffany & Co. и лицо линии HardWear.

«Леди Гага - бесспорный творец, инноватор и нарушительница правил, и я очень рад, что именно она впервые в истории выйдет на красную дорожку в бриллианте Tiffany Diamond, который добыли 141 год назад», - прокомментировал Рид Кракофф, креативный директор бренда.

В колье с этим бриллиантом Одри Хепберн позировала для промофото к «Завтраку у Тиффани». Для выхода Леди Гаги само колье изменили: убрали сложное плетение из лент белого и желтого золота, заменив их на дорожку с более крупными бесцветными бриллиантами.



