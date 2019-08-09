Леонардо Ди Каприо c молодой любовницей поймали за поцелуями в джакузи (фото)
Лео ДиКаприо и Камила Морроне
instagram.com/redcarpetmood/
Пара вместе уже больше двух лет: с декабря 2017-го
Леонардо Ди Каприо и Камила Морроне воссоединились после большого пресс-тура Лео в честь выхода фильма «Однажды в Голливуде». 44-летний актер и 22-летняя модель отправились на долгожданный отдых в Позитано, где папарацци смогли поймать их за поцелуями в джакузи на роскошной яхте.
instagram.com/redcarpetmood/
Ранее сообщалось, что прославленный актер все же сделал предложение Камиле Морроне. И посоветовал ему это Брэд Питт на афтерпарти премьеры «Однажды в Голливуде».
«Брэд для него как старший брат. Можем поспорить, что он будет его другом жениха на свадьбе», – поделился инсайдер.
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