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    Жизнь

    Леонардо Ди Каприо c молодой любовницей поймали за поцелуями в джакузи (фото)

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    <p>Лео ДиКаприо и Камила Морроне</p> <p>instagram.com/redcarpetmood/</p> - Леонардо Ди Каприо c молодой любовницей поймали за поцелуями в джакузи (фото)

    Лео ДиКаприо и Камила Морроне

    instagram.com/redcarpetmood/

    Пара вместе уже больше двух лет: с декабря 2017-го

    Леонардо Ди Каприо и Камила Морроне воссоединились после большого пресс-тура Лео в честь выхода фильма «Однажды в  Голливуде». 44-летний актер и 22-летняя модель отправились на долгожданный отдых в Позитано, где папарацци смогли поймать их за поцелуями в джакузи на роскошной яхте.

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    Леонардо Ди Каприо c молодой любовницей поймали за поцелуями в джакузи (фото)
    Леонардо Ди Каприо c молодой любовницей поймали за поцелуями в джакузи (фото)
    Леонардо Ди Каприо c молодой любовницей поймали за поцелуями в джакузи (фото)
    Леонардо Ди Каприо c молодой любовницей поймали за поцелуями в джакузи (фото)
    Леонардо Ди Каприо c молодой любовницей поймали за поцелуями в джакузи (фото)
    Леонардо Ди Каприо c молодой любовницей поймали за поцелуями в джакузи (фото)
    Леонардо Ди Каприо c молодой любовницей поймали за поцелуями в джакузи (фото)
    Леонардо Ди Каприо c молодой любовницей поймали за поцелуями в джакузи (фото)
    Леонардо Ди Каприо c молодой любовницей поймали за поцелуями в джакузи (фото)
    instagram.com/redcarpetmood/

    Ранее сообщалось, что прославленный актер все же сделал предложение Камиле Морроне. И посоветовал ему это Брэд Питт на афтерпарти премьеры «Однажды в Голливуде».

     «Брэд для него как старший брат. Можем поспорить, что он будет его другом жениха на свадьбе», – поделился инсайдер.

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    модель актер певица отдых
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