Леонардо Ди Каприо c молодой любовницей поймали за поцелуями в джакузи (фото)



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Лео ДиКаприо и Камила Морроне instagram.com/redcarpetmood/

Пара вместе уже больше двух лет: с декабря 2017-го

Леонардо Ди Каприо и Камила Морроне воссоединились после большого пресс-тура Лео в честь выхода фильма «Однажды в Голливуде». 44-летний актер и 22-летняя модель отправились на долгожданный отдых в Позитано, где папарацци смогли поймать их за поцелуями в джакузи на роскошной яхте.

Ранее сообщалось, что прославленный актер все же сделал предложение Камиле Морроне. И посоветовал ему это Брэд Питт на афтерпарти премьеры «Однажды в Голливуде».

«Брэд для него как старший брат. Можем поспорить, что он будет его другом жениха на свадьбе», – поделился инсайдер.



