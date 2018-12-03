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    Жизнь

    Леся Никитюк разделась для мужского глянца

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    Леся Никитюк - Леся Никитюк разделась для мужского глянца
    Леся Никитюк
    xxl.ua

    Популярная украинская телеведущая и экс-участница проекта «Танцы со звездами» снялась в откровенной фотосессии

    Во время проекта «Танцы со звездами»  Влад Яма, Монатик и Екатерина Кухар частенько критиковали Лесю Никитюк отсутствие легкости и пластичности. Но несмотря на постоянные замечания, Лесе удалось попасть в финал проекта. Све удивление не смог скрыть во время прямого эфира даже Влад Яма. Ежедневные тренировки в хореографическом зале не только научили Никитюк двигаться на паркете и подтянули все мышцы, но и сделали Никитюк более уверенной в себе. 

    Женственность, сексуальность и сногсшибательную фигуру Леся Никитюк продемонстрировала в смелой фотосессии для журнала XXL.

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    Леся Никитюк разделась для мужского глянца
    Леся Никитюк разделась для мужского глянца
    Леся Никитюк разделась для мужского глянца
    Леся Никитюк разделась для мужского глянца
    Леся Никитюк разделась для мужского глянца
    Леся Никитюк разделась для мужского глянца
    Леся Никитюк разделась для мужского глянца
    xxl.ua

    Стоит отметить, что в пикантных съемках принял участие и ее партнер по «Танцам со звездами» - Максим Ежов.

    «Девочки, запомните! Свое тело можно демонстрировать только любимому... Ну и журналу XXL!», - так прокомментировала съемки в фотосессии Леся Никитюк. 

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