Леся Никитюк разделась для мужского глянца



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Леся Никитюк xxl.ua

Популярная украинская телеведущая и экс-участница проекта «Танцы со звездами» снялась в откровенной фотосессии

Во время проекта «Танцы со звездами» Влад Яма, Монатик и Екатерина Кухар частенько критиковали Лесю Никитюк отсутствие легкости и пластичности. Но несмотря на постоянные замечания, Лесе удалось попасть в финал проекта. Све удивление не смог скрыть во время прямого эфира даже Влад Яма. Ежедневные тренировки в хореографическом зале не только научили Никитюк двигаться на паркете и подтянули все мышцы, но и сделали Никитюк более уверенной в себе.

Женственность, сексуальность и сногсшибательную фигуру Леся Никитюк продемонстрировала в смелой фотосессии для журнала XXL.

Стоит отметить, что в пикантных съемках принял участие и ее партнер по «Танцам со звездами» - Максим Ежов.

«Девочки, запомните! Свое тело можно демонстрировать только любимому... Ну и журналу XXL!», - так прокомментировала съемки в фотосессии Леся Никитюк.