Яркие снимки, на которых запечатлены рекорды, попавшие в «Книгу рекордов Гиннесса»
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Розсилка
Китаянка Ю Янксия обладательница самых длинных ресниц в мире - 12,3 см
Справочник о достижениях и рекордах впервые был опубликован 1955 году
Каждый год в «Книге рекордов Гиннесса» публикуется информация о рекордных достижениях людей и животных, уникальных природных явлениях, выдающихся достижениях шоу-бизнеса, СМИ и культуры.
Фиксированием рекордов занимается специальная комиссия, которая следит за выполнением всех критериев и условий, необходимых для установления рекордов, объективно оценивая всех соискателей.
Специально для наших читателей Scotchпубликует фотографии самых необычных рекордов, о которых стало известно в последнее время: кот с самым длинным в мире хвостом, девушка с самыми длинными в мире ногами, самые старый в мире культурист и многое другое.
По материалам: Культурология