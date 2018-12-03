  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Яркие снимки, на которых запечатлены рекорды, попавшие в «Книгу рекордов Гиннесса»

    • Розсилка
    <span>Китаянка Ю Янксия обладательница самых длинных ресниц в мире - 12,3 см&nbsp;</span><br /><br /> - Яркие снимки, на которых запечатлены рекорды, попавшие в «Книгу рекордов Гиннесса»
    Китаянка Ю Янксия обладательница самых длинных ресниц в мире - 12,3 см 

    Справочник о достижениях и рекордах впервые был опубликован 1955 году

    Каждый год в «Книге рекордов Гиннесса» публикуется информация о рекордных достижениях людей и животных, уникальных природных явлениях, выдающихся достижениях шоу-бизнеса, СМИ и культуры. 

    Фиксированием рекордов занимается специальная комиссия, которая следит за выполнением всех критериев и условий, необходимых для установления рекордов, объективно оценивая всех соискателей.

    Специально для наших читателей Scotchпубликует фотографии самых необычных рекордов, о которых стало известно в последнее время: кот с самым длинным в мире хвостом, девушка с самыми длинными в мире ногами, самые старый в мире культурист и многое другое.

    1 з 18
    на весь екран згорнути
    Майкл Кармайкл и его жена Гленда в течение 34 лет ежедневно наносили по 2 слоя краски на бейсбольный шарик, который на данный момент весит 1587 кг и составляет 57 см в диаметре.
    Фредди — самый большой немецкий дог (2,28 м), который живет со своей хозяйкой Клэр Стоунманн в Эссексе, Англия.
    Кот по кличке Сигнус Регулус Пауэрс обладает хвостом длиной в 44,66 сантиметра.
    Уникальная коллекция из 8026 плюшевых медвежат, принадлежит Джеки Майли из США, которая хранится в доме под названием Teddy Bear Town.
    Самая большая коллекция Бэтмена принадлежит Брэду Ладнеру из США и состоит из 9 тысяч различных предметов
    Екатерина Лисина вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самая высокая модель (205,7 см.) и обладательница самых длинных ног в мире (133 см.)
    Рекорд в стометровом заезде на стульях
    Самый старый культурист в мире Джим Аррингтон.В свои 85 лет Джим не собирается останавливаться на достигнутом и активно готовится к следующим соревнованиям.
    У американки Айаны Вильямс суммарная длина ногтей на пальцах левой и правой рук составляет 576,4 сантиметра.
    Модель из Нью-Йорка Бенни Харлем делает самую высокая прическу с укладкой hi-top fade (52 см).
    Хантер Юэн из США за час в одиночку надул ртом 910 шаров.
    Кот редкой породы - саванна Арктурус Альдебаран Пауэрс весит около 13,6 килограмма, а от холки до хвоста его длина 48,4 сантиметров.
    Андрэ Ортолф без помощи рук и с завязанными глазами съел 1,445 гр. желе за одну минуту.
    Генеральный директор компании «StickerGiant» Джон Фишер и его команда создали шар из 200000 наклеек.
    Самый тяжелый велосипед в мире
    Первый человек с имплантированной антенной
    Кролик Бини из Израиля попал в Книгу рекордов Гиннеса забросив мяч в баскетбольную корзину семь раз за одну минуту

    По материалам: Культурология

    Читайте також
    фотография Книга рекордов Гиннесса
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ