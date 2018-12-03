Яркие снимки, на которых запечатлены рекорды, попавшие в «Книгу рекордов Гиннесса»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Китаянка Ю Янксия обладательница самых длинных ресниц в мире - 12,3 см





Справочник о достижениях и рекордах впервые был опубликован 1955 году

Каждый год в «Книге рекордов Гиннесса» публикуется информация о рекордных достижениях людей и животных, уникальных природных явлениях, выдающихся достижениях шоу-бизнеса, СМИ и культуры.

Фиксированием рекордов занимается специальная комиссия, которая следит за выполнением всех критериев и условий, необходимых для установления рекордов, объективно оценивая всех соискателей.

Специально для наших читателей Scotchпубликует фотографии самых необычных рекордов, о которых стало известно в последнее время: кот с самым длинным в мире хвостом, девушка с самыми длинными в мире ногами, самые старый в мире культурист и многое другое.

По материалам: Культурология