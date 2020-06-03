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    Жизнь

    Лисенок перепутал собаку со своей мамой и пошел за семьей, которая ее выгуливала (фото)

    • Розсилка
    Лисенок перепутал собаку со своей мамой и пошел за семьей, которая ее выгуливала (фото)

    Потеряшку пришлось спасать

    Милые звери как будто понимают, что люди не смогут отказать им помощи, поэтому в нужный момент знают, как показать, что они в бедственном положении. Так сделал и маленький лисенок в американском штате Аризона — зверек увидел семью, которая гуляла со своей собакой, и увязался за ними. Его мамы или братьев нигде не было видно, поэтому семья решила помочь зверьку, который явно не выжил бы в городе в одиночестве.

    Семья выгуливала собаку, когда за ними увязался дикий зверек

    Бабушка по имени Розалин, ее внучка Дилан и внук Престон выгуливали свою собаку Олив, когда за ними последовал маленький лисенок.

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    Лисенок перепутал собаку со своей мамой и пошел за семьей, которая ее выгуливала (фото)
    Лисенок перепутал собаку со своей мамой и пошел за семьей, которая ее выгуливала (фото)
    Лисенок перепутал собаку со своей мамой и пошел за семьей, которая ее выгуливала (фото)

    Внуки посчитали, то лисенок перепутал их собаку со своей мамой - настоящей родительницы нигде не было рядом

    Малышу явно была нужна помощь, поэтому сначала семья вернула свою собаку домой, а затем отправилась ловить лисенка. Малыша удалось поймать без рук - его просто заманили в контейнер.

    Позже выяснилось, что лисенок - девочка возрастом 6 недель, сообщает канал 12News. Она была обезвожена, и ее пришлось несколько дней кормить из шприца. Но позже малышка научилась самостоятельно есть из миски.

    Работники зоозащиты надеются, что Фокси сумеет подружиться с другими лисятами, и позже их вместе отпустят на свободу.

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    семья животные
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