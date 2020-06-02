Фото мужей, которые хотели порадовать своих жен, но что-то пошло не по плану



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«Клянусь, мне иногда кажется, что мой муж не с нашей планеты», - пишут пользователи в сети.

В отношениях нет места для скуки. Порой наши половинки способны на такие номера, что хоть стой, хоть падай. В основном это относится, конечно же, к мужской части населения.

В нашем материале мы собрали типичные поступки мужчин, которые хотели сделать как лучше, а получилось как всегда. Эти 11 фото в очередной раз доказывают, что парни и девушки с абсолютно разных планет.

«Мой муж знал, что я хочу маску, поэтому подарил мне вот это на день рождения», «Как кровать заправляю я и как кровать заправляет мой любимый», «Попросила мужа приготовить ужин. Он загрузил пароварку, но забыл ее включить», «Вот что бывает, когда просишь любимого муженька украсить дом к празднику», «Попросила купить немного пекинской капусты. Клянусь, мне иногда кажется, что мой муж не с нашей планеты», - пишут пользователи в сети.