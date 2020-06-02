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    Жизнь

    Фото мужей, которые хотели порадовать своих жен, но что-то пошло не по плану

    • Розсилка
    Фото мужей, которые хотели порадовать своих жен, но что-то пошло не по плану

    «Клянусь, мне иногда кажется, что мой муж не с нашей планеты», - пишут пользователи в сети.

    В отношениях нет места для скуки. Порой наши половинки способны на такие номера, что хоть стой, хоть падай. В основном это относится, конечно же, к мужской части населения.

    В нашем материале мы собрали типичные поступки мужчин, которые хотели сделать как лучше, а получилось как всегда. Эти 11 фото в очередной раз доказывают, что парни и девушки с абсолютно разных планет.

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    «Мой муж знал, что я хочу маску, поэтому подарил мне вот это на день рождения»
    «Как кровать заправляю я и как кровать заправляет мой любимый»
    «Попросила мужа приготовить ужин. Он загрузил пароварку, но забыл ее включить»
    «Вот что бывает, когда просишь любимого муженька украсить дом к празднику»
    «Мне кажется, наш пес мог бы насыпать сам себе корм аккуратнее»
    «Милая, но провальная попытка мужа сделать шарлотку»
    «Если вы не поняли, то там написано „Счастливого Рождества“. Конечно же, это сделал человек, который был на 100% уверен в своих способностях»
    Фото мужей, которые хотели порадовать своих жен, но что-то пошло не по плану

    «Мой муж знал, что я хочу маску, поэтому подарил мне вот это на день рождения», «Как кровать заправляю я и как кровать заправляет мой любимый», «Попросила мужа приготовить ужин. Он загрузил пароварку, но забыл ее включить», «Вот что бывает, когда просишь любимого муженька украсить дом к празднику», «Попросила купить немного пекинской капусты. Клянусь, мне иногда кажется, что мой муж не с нашей планеты», - пишут пользователи в сети.

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