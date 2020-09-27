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    Жизнь

    Королевские радости: Елизавета II в очередной раз станет прабабушкой

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    Королевские радости: Елизавета II в очередной раз станет прабабушкой

    Официальное заявление опубликовал Букингемский дворец

    Елизавета II в очередной раз станет прабабушкой. На этот раз наследника подарит принцесса Евгения. Ее первенец родится в начале следующего года. Официальное заявление опубликовано в Instagram королевской семьи. Позже трогательную публикацию сделала и сама Евгения.

    Принцесса Евгения — младшая дочь герцога Йоркского Эндрю — второго сына Британской королевы. В 2018 году Евгения вышла замуж за Джека Бруксбэнка. Они встретились на отдыхе в Швейцарии десять лет назад. А недавно папарацци заметили 30-летнюю принцессу в одном из детских магазинов Лондона, где она с большим интересом разглядывала детские вещи и игрушки.

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    Публикация от Princess Eugenie (@princesseugenie)

    Ранее «Скотч» сообщал, что Алина Гросу развелась с российским бизнесменом через полгода после свадьбы. Пышное торжество обошлось родителям в  €100 тысяч.

    По словам певицы, еще в декабре муж сказал ей: «Давай поживем отдельно. Я не знаю, как тебе предложить, но я бы возможно попытался б на месяц, но если я кого-то найду, то тебе же будет больно через 2 недели»

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