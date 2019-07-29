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    Жизнь

    Оля Цибульская призналась, что отбирает шоколад у 4-летнего сына

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    Оля Цибульская с сыном - Оля Цибульская призналась, что отбирает шоколад у 4-летнего сына
    Оля Цибульская с сыном

    Известная ведущая и певица обожает сладости

    Как известно, знаменитости тщательно следят на свой фигурой, состоянием кожи и стараются питаться правильно. Но есть определенные продукты от которых отказаться просто невозможно. И это не мясо или кусок копченой курицы, а шоколад.

    Оказалось, что больше всего насладиться сладким любят звездные мужчины.

    Белый, молочный, черный с различными начинками, как держать себя в руках, чтобы не есть его слишком много рассказали наши артисты.

    Например, Павел Зибров больше всего любит белый шоколад.

    «Черный не ем, хотя, говорят, что лучше – черный. Он помогает при сердечных приступах...», –  говорит Павел Зибров.

    Павел Зибров
    Павел Зибров

    А Оля Цибульская призналась: она обожает шоколад, но только черный, а вот сын певицы, 4-летний Нестор – настоящий фанат сладкого.


    Оля Цибульская

    Оля Цибульская

    «Я люблю черный шоколад – очень горький, – поделилась Оля Цибульская в эфире канала «Украина». – Мы часто покупаем шоколад, но бывает и такое, что ребенку не достается ни куска».

    Перед шоколадом не может устоять и хореограф Алена Шоптенко, и разлюбить сладкое звезда даже не пытается.


    Алена Шоптенко

    Алена Шоптенко

    «Люблю все шоколадное – это, конечно, не очень хорошо, но так сложилось, – признается Алена Шоптенко. – Хуже всего – есть шоколадных зайцев, потому что ты отламываешь ушки, ножки и еще что-то».

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