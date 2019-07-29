Оля Цибульская призналась, что отбирает шоколад у 4-летнего сына
Известная ведущая и певица обожает сладости
Как известно, знаменитости тщательно следят на свой фигурой, состоянием кожи и стараются питаться правильно. Но есть определенные продукты от которых отказаться просто невозможно. И это не мясо или кусок копченой курицы, а шоколад.
Оказалось, что больше всего насладиться сладким любят звездные мужчины.
Белый, молочный, черный с различными начинками, как держать себя в руках, чтобы не есть его слишком много рассказали наши артисты.
Например, Павел Зибров больше всего любит белый шоколад.
«Черный не ем, хотя, говорят, что лучше – черный. Он помогает при сердечных приступах...», – говорит Павел Зибров.
А Оля Цибульская призналась: она обожает шоколад, но только черный, а вот сын певицы, 4-летний Нестор – настоящий фанат сладкого.
«Я люблю черный шоколад – очень горький, – поделилась Оля Цибульская в эфире канала «Украина». – Мы часто покупаем шоколад, но бывает и такое, что ребенку не достается ни куска».
Перед шоколадом не может устоять и хореограф Алена Шоптенко, и разлюбить сладкое звезда даже не пытается.
«Люблю все шоколадное – это, конечно, не очень хорошо, но так сложилось, – признается Алена Шоптенко. – Хуже всего – есть шоколадных зайцев, потому что ты отламываешь ушки, ножки и еще что-то».