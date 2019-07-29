Авиакомпания потеряла дизайнерское свадебное платье певицы Ассоль



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Катя Гуменюк (Ассоль)

Катя Гуменюк, более известная как Ассоль, недавно сообщила о своей свадьбе

Популярная украинская артистка Катя Гуменюк уже начала подготовку к самому важному событию своей жизни. Как ранее сообщал Scotch, избранник певицы Артем Тараненко сделал ей предложение и пара уже определилась с датой торжества. Свадьба состоится 19 сентября 2019 года.

«19.09.19 – магическая дата и идеальный день для того, чтобы наша любовь сделала новый виток! После стольких лет вместе мы официально станем семьей. Не могу дождаться этого дня, и в то же время не могу вспомнить, когда я в последний раз так волновалась. Хочется провести этот день так, чтобы запомнить каждое мгновение на всю жизнь! Конечно, организовать такое ответственное мероприятие непросто, но это приятные хлопоты» – недавно рассказала Катя Гуменюк.

Конечно же, Катя уже во всю готовится к свадебной церемонии и даже определилась со свадебным платьем. Несколько дней назад, артистка вместе со своей мамой отправилась в Лондон, чтобы забрать в Киев свой свадебный наряд от модного дизайнера.По словам Гуменюк, его упаковали в большую коробку и сдали в багажное отделение.

По прилету самолета оказалось, что сотрудники авиакомпании Lot, которая осуществляла рейс, потеряли коробку с платьем! Расстройству и возмущению Кати не было предела.

«Это, пожалуй, самый важный груз, который я когда-либо везла в своей жизни, – и они умудрились его потерять! Я сразу же сообщила компании о потере и подала все необходимые документы. Очень надеюсь, что все будет хорошо!» – сетует певица.