Жена люстрированного прокурора, герой войны, тусовщица: самые яркие женщины новой Верховной Рады



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Верховной Раде IХ созыва будет 86 женщин

Выборы в Раду закончились, и уже известен полный список народных избранников. Мы уже разбирались, кто из самых завидных и молодых холостяков будет восседать в украинском парламенте. Теперь пришла очередь женской части. «Скотч» выбрал 10 самых интересных и ярких персонажей новой Верховной Рады.

Кавун Ольга (№78 в «Слуге народа»)

Ольга Кавун. Фото: facebook

Владелица и руководитель мебельной фабрики Feronia, а также совладелица одесского салона красоты G.bar French. Ее супруг - Дмитрий Арбуз – с 2011-го был заместителем прокуроров Одесской и Харьковской областей, а после Революции Достоинства уволен в согласовании с законом «Об очищение власти».СМИ связывают его с сыном бывшего генерального прокурора Артемом Пшонкой.

Еще в начале 2019 года Ольга Арбуз и ее муж финансировалы партию «Наши» народного депутата Евгения Мураева.

Шол Маргарита (№107 в «Слуге народа»)

Шол Маргарита

Доверенное лицо Владимира Зеленского на президентских выборах по 58 избирательному округу. Это приморская часть Мариуполя. Как писала газета «Приазовский рабочий», во время выборов с помощницей Зеленского случился конфуз: Девушка смогла вовремя подать представления на членов окружкомов, возможно потому, что сроки очень ограниченные, и 8 апреля был последний день, когда нужно было эти представления внести в ЦИК. Мариуполь оказался Единственным городом, где Центральная Избирательная комиссия была вынуждено добавлять недостающих членов окружкомов по представлению Председателя ЦИК.

Согласно информации СМИ, Маргарита Шол – известная столичная тусовщица, завсегдатай салонов красоты и спортзалов.

Зинкевич Яна (№7 в «Европейской солидарности»)

Яна Зинкевич. Фото: facebook.com/olga.riznychenko

Начальник Медицинского управления и реабилитации бойцов Украинской добровольческой армии (ранее ДУК ПС). С первых месяцев войны (с 2014 года) лично вытащила и спасла более 200 раненых украинских солдат с передовой. Создала и до сих пор руководит медицинским батальоном «Госпитальеры» (с момента создания спасли около 3 тыс. Раненых украинских воинов и гражданских).

Награждена Орденом «За заслуги» III ст., Орденом «За спасение жизни», орденом «Народный Герой Украины» и отличием Памятный знак «За воинскую доблесть».

Рудик Кира (№3 в «Голосе»)

Рудик Кира. Фото: facebook.com/kira.rudik

Выпускница Стендфордской программы для женщин-руководителей и семинара Ответственное лидерство института Аспен в Украине. С 2005 года работала тестировщицей программного обеспечения в Software MacKiev, с 2007 года – в TAIN Ukraine.

В 2016 году Кира Рудик начала работать в компании Ring Labs, которая занимается разработкой систем безопасности и других технологий для так называемого умного дома. В Ring Labs стала главным операционным директором. В 2018 году эту компанию приобрела Amazon за $1 млрд. Кира Рудик играла важную роль в заключении этой сделки.

Скороход Анна (победитель от «Слуги народа» по избирательному округу №93)

Анна Скороход. Фото: facebook.com/pg/sluganarodu.skorokhod.93

Работала заместителем директора по организационно-правовым вопросам в ООО «Строительный комбинат» Прогресс», который принадлежащее ее супругу - по данным интернет-изданий, бежавшему от российского правосудия банкиру Алексею Алякину. Беспартийнaя. Состояла в окружной избирательное комиссии теризбирокруга №98 во время выборов Президента.

Дочь киевского налоговика Игоря Скорохода. Любит проводить летние каникулы в Великобритании, Болгарии и на тропических островах.

Любовь Шпак (победитель от «Слуги народа» по избирательному округу №194)

Любовь Шпак. Фото: facebook.com/zeshpak

39-летняя ректорша Восточноевропейского университета экономики и менеджмента. Ранее СМИ сообщали, что женщина полностью скопировала свою избирательную программу в журналиста канала «1 + 1» Александра Дубинского. Плагиат заметил черкасский активист «Национального корпуса» Дмитрий Кухарчук, который тоже баллотировался в Верховную Раду на одном округе с госпожой Шпак, но проиграл ей.

Билозир Лариса (самовыдвижение, победа на избирательном округе №15)

Лариса Билозир. Фото: larysabilozir.com

Певица и политик Лариса Билозир, невестка экс-нардепа от БПП и бывшего министра культуры Оксаны Билозир. Лариса Билозир - экономист с кандидатской степенью, училась в Брюсселе, председатель общественной организации и лауреат конкурсов по благотворительности. Любит вышиванки и дорогие брендовые сумки.

Мария Мезенцева («Слуга народа», победа на избирательном округе №168)

Мария Мезенцева. Фото: mykharkov.info

Мария проходила стажировку в Европейском парламенте, Парламентской ассамблее Организации Объединенных Наций, частный предприниматель. Отцом Мезенцевой является состоятельный бизнесмен. Согласно нашим источникам, женщина Значительную часть года проживал на территории Европейского Союза, а в Харькове появлялась ближе к сессии мэрии.

Аллахвердиева Ирина (№116 в «Слуге народа»)

Ирина Аллахвердиева. Фото: nikvesti.com

Профессиональная торговка страховками живт в Николаеве. Директор Николаевской областной дирекции АО СК «Уника». Работала заместителем директора по развитию в Николаевском филиале ЗАО АСК «Инго Украина» и заместителем директора Николаевского городского страхового агентства ЗАО «Инкомстрах». Окончила Николаевскую государственную аграрную академию по специальности «учет и аудит».

Устинова Александра (№5 в «Голосе»)

Александра Устинова. Фото: facebook.com/ustinova.alexandra

Александра – антикоррупционная активистка, член правления Центра противодействия коррупции. В 2009 году окончила Национальный университет «Киево-Могилянская Академия». Специальность политология, магистр политологии. В Стэнфордском университете училась по программе Ukrainian Emerging Leaders.

Была секретарем Совета общественного контроля НАБУ. Член наблюдательного совета благотворительного фонда «Пациенты Украины». Боролась за права тяжелобольных пациентов. С 2018 - автор и ведущая программы «(Без)коштовна медицина» на 24 канале.