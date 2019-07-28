Жена люстрированного прокурора, герой войны, тусовщица: самые яркие женщины новой Верховной Рады
В Верховной Раде IХ созыва будет 86 женщин
Выборы в Раду закончились, и уже известен полный список народных избранников. Мы уже разбирались, кто из самых завидных и молодых холостяков будет восседать в украинском парламенте. Теперь пришла очередь женской части. «Скотч» выбрал 10 самых интересных и ярких персонажей новой Верховной Рады.
Кавун Ольга (№78 в «Слуге народа»)
Владелица и руководитель мебельной фабрики Feronia, а также совладелица одесского салона красоты G.bar French. Ее супруг - Дмитрий Арбуз – с 2011-го был заместителем прокуроров Одесской и Харьковской областей, а после Революции Достоинства уволен в согласовании с законом «Об очищение власти».СМИ связывают его с сыном бывшего генерального прокурора Артемом Пшонкой.
Еще в начале 2019 года Ольга Арбуз и ее муж финансировалы партию «Наши» народного депутата Евгения Мураева.
Шол Маргарита (№107 в «Слуге народа»)
Доверенное лицо Владимира Зеленского на президентских выборах по 58 избирательному округу. Это приморская часть Мариуполя. Как писала газета «Приазовский рабочий», во время выборов с помощницей Зеленского случился конфуз: Девушка смогла вовремя подать представления на членов окружкомов, возможно потому, что сроки очень ограниченные, и 8 апреля был последний день, когда нужно было эти представления внести в ЦИК. Мариуполь оказался Единственным городом, где Центральная Избирательная комиссия была вынуждено добавлять недостающих членов окружкомов по представлению Председателя ЦИК.
Согласно информации СМИ, Маргарита Шол – известная столичная тусовщица, завсегдатай салонов красоты и спортзалов.
Зинкевич Яна (№7 в «Европейской солидарности»)
Начальник Медицинского управления и реабилитации бойцов Украинской добровольческой армии (ранее ДУК ПС). С первых месяцев войны (с 2014 года) лично вытащила и спасла более 200 раненых украинских солдат с передовой. Создала и до сих пор руководит медицинским батальоном «Госпитальеры» (с момента создания спасли около 3 тыс. Раненых украинских воинов и гражданских).
Награждена Орденом «За заслуги» III ст., Орденом «За спасение жизни», орденом «Народный Герой Украины» и отличием Памятный знак «За воинскую доблесть».
Рудик Кира (№3 в «Голосе»)
Выпускница Стендфордской программы для женщин-руководителей и семинара Ответственное лидерство института Аспен в Украине. С 2005 года работала тестировщицей программного обеспечения в Software MacKiev, с 2007 года – в TAIN Ukraine.
В 2016 году Кира Рудик начала работать в компании Ring Labs, которая занимается разработкой систем безопасности и других технологий для так называемого умного дома. В Ring Labs стала главным операционным директором. В 2018 году эту компанию приобрела Amazon за $1 млрд. Кира Рудик играла важную роль в заключении этой сделки.
Скороход Анна (победитель от «Слуги народа» по избирательному округу №93)
Работала заместителем директора по организационно-правовым вопросам в ООО «Строительный комбинат» Прогресс», который принадлежащее ее супругу - по данным интернет-изданий, бежавшему от российского правосудия банкиру Алексею Алякину. Беспартийнaя. Состояла в окружной избирательное комиссии теризбирокруга №98 во время выборов Президента.
Дочь киевского налоговика Игоря Скорохода. Любит проводить летние каникулы в Великобритании, Болгарии и на тропических островах.
Любовь Шпак (победитель от «Слуги народа» по избирательному округу №194)
39-летняя ректорша Восточноевропейского университета экономики и менеджмента. Ранее СМИ сообщали, что женщина полностью скопировала свою избирательную программу в журналиста канала «1 + 1» Александра Дубинского. Плагиат заметил черкасский активист «Национального корпуса» Дмитрий Кухарчук, который тоже баллотировался в Верховную Раду на одном округе с госпожой Шпак, но проиграл ей.
Билозир Лариса (самовыдвижение, победа на избирательном округе №15)
Певица и политик Лариса Билозир, невестка экс-нардепа от БПП и бывшего министра культуры Оксаны Билозир. Лариса Билозир - экономист с кандидатской степенью, училась в Брюсселе, председатель общественной организации и лауреат конкурсов по благотворительности. Любит вышиванки и дорогие брендовые сумки.
Мария Мезенцева («Слуга народа», победа на избирательном округе №168)
Мария проходила стажировку в Европейском парламенте, Парламентской ассамблее Организации Объединенных Наций, частный предприниматель. Отцом Мезенцевой является состоятельный бизнесмен. Согласно нашим источникам, женщина Значительную часть года проживал на территории Европейского Союза, а в Харькове появлялась ближе к сессии мэрии.
Аллахвердиева Ирина (№116 в «Слуге народа»)
Профессиональная торговка страховками живт в Николаеве. Директор Николаевской областной дирекции АО СК «Уника». Работала заместителем директора по развитию в Николаевском филиале ЗАО АСК «Инго Украина» и заместителем директора Николаевского городского страхового агентства ЗАО «Инкомстрах». Окончила Николаевскую государственную аграрную академию по специальности «учет и аудит».
Устинова Александра (№5 в «Голосе»)
Александра – антикоррупционная активистка, член правления Центра противодействия коррупции. В 2009 году окончила Национальный университет «Киево-Могилянская Академия». Специальность политология, магистр политологии. В Стэнфордском университете училась по программе Ukrainian Emerging Leaders.
Была секретарем Совета общественного контроля НАБУ. Член наблюдательного совета благотворительного фонда «Пациенты Украины». Боролась за права тяжелобольных пациентов. С 2018 - автор и ведущая программы «(Без)коштовна медицина» на 24 канале.