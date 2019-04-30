Maruv не получит компенсацию за украденные вещи и сломанные чемоданы



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По словам певицы администрация МАУ и аэропорта «Борисполь» отказалась возместить ущерб за украденные из чемодана вещи

На прошлой неделе, украинская певица Maruv рассказала в сети, что во второй раз ее обворовали. По словам певицы, она сдала в багаж свои чемоданы, и, получив их по прилету, увидела, что замки варварски вскрыты, чемодан сильно поврежден, а внутри нет многих личных вещей. Несмотря на то, что багаж был упакован.

После этого Maruv предъявила украинскому авиаперевозчику заявление с претензиями, в МАУ ей ответили, что ни авиакомпания, ни аэропорт не несут ответственности за сохранность багажа. Исполнительница записала видеообращение, в котором возмущенна происходящим.

«Я вернулась домой и пошла разбираться по поводу моего багажа. И вот, что мне ответили все дружно, что никто, оказывается, ответственности за мой багаж не несет. Я не могу взять его в самолет, но я обязанная сдавать в багаж, при этом ни авиакомпания, ни аэропорт не несут ответственности за его сохранность. От МАУ я получила стандартный ответ письмо-рассылку, что компенсировать поломку моего чемодана они могут, если я отнесу его в ремонт и потом предоставлю им справку и чеки. Никто не собирается заниматься решением моей жалобы и по поводу дважды украденных вещей», — рассказала певица.

Она также отметила, что в авиакомпании этот инцидент назвали не их проблемой и посоветовали обратиться в полицию.

Напомним, на прошлой неделе певица сообщила о неприятном инциденте – ограблении в аэропорту. По ее словам, она летела бизнес-классом из Киева в Дубай. Сдав в багаж свои чемоданы и получив их по прилету, увидела, что замки вскрыты, а внутри нет некоторых вещей. По этому поводу MARUV высказала все, что думает на видео и представила их в разделе «сториз» в Инстаграм.