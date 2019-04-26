Украинские звезды рассказали, как готовятся к Пасхе



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Накануне светлого праздника Пасхи популярные артисты открыли тайны его празднования

Совсем недавно Тина Кароль поделилась с поклонниками рецептов творожной пасхи, который получила от своей мамы, а сегодня украинские звезды рассказали, в каких храмах святят пасхи.

Так Потап рассказал, что однажды попал в храм сразу после концерта, в 5 часов утра.

«Батюшка идет, разбрызгивает святую воду, святит паски. Я стою с таким крестом огромным, он подходит и кропит мне в лицо со словами: «Негоже, чтобы крест был больше, чем у батюшки», – поделился Потап в эфире «Ранок з Україною».





Алексей Потапенко (Потап)

Олег Скрипка традиционно ходит святить паски на Мамаеву Слободу, где есть деревянная казацкая церковь, а Павел Зибров – к особому священнику.

«Кропит нас батюшка, обливает водой так, что мы просто сушиться бежим, или пятьдесят грамм – можно уже выпить и что-то съесть», – рассказал Павел Зибров.





Павел Зибров

Артем Пивоваров, Дзидзьо и Оля Цибульская рассказали, что обязательно в этот день должны быть в семейном кругу.

«Пасхальная традиция – видеться с бабушкой. Я давно у неё не была. Очень надеюсь съесть яйцо в этом году с ней вместе», – отметила Оля Цибульская в эфире канала «Украина».





Оля Цибульская с бабушкой

А вот, что касается вкусов, здесь звездные мнения разделились: одни любят готовить паски самостоятельно, другие заказывают, а некоторые даже уже нашли пасхальную выпечку по особым предпочтениям. Например, Ирина Билык и Дмитрий Коляденко в этом году будут наслаждаться низкокалорийной паской. Злата Огневич сама печь паски не будет, но уже заказала их у нескольких мастеров.





Ирина Билык

Известный дизайнер Андре Тан рассказал, что вместе с дочкой заранее готовится к любимому празднику.

«Соня – моя дочь – уже заготовила яйца, которые она будет сама расписывать. Поэтому у нас есть хорошая традиция – мы всегда с Соней разрисовываем яйца и бьёмся ими. Что касается пасок, они должны быть приготовлены с любовью – это самое главное! А еще я люблю, чтобы было много масла и сладостей сверху», – поделился Андре Тан.