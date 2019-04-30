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    Кирстен Данст празднует день рождения: лучшие фотосессии актрисы

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    Кирстен Данст празднует день рождения: лучшие фотосессии актрисы
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    Кирстен Кэролайн Данст родилась в Пойнт-Плезант, штат Нью-Джерси, 30 апреля 1982 года

    Кирстен Кэролайн Данст родилась в Пойнт-Плезант, штат Нью-Джерси, 30 апреля 1982 года.

    Актерскую карьеру начала в 1989 году, сыграв эпизодическую роль в фильме «Нью-йоркские истории» (1989).

    Стала известна широкой публике в 12 лет, сыграв роль Клодии в фильме «Интервью с вампиром» в 1994 году, за которую получила премию «Сатурн», а также была номинирована на премию «Золотой глобус» в категории «Лучшая женская роль второго плана — Кинофильм».

    Большую известность Данст приобрела после исполнения роли Мэри Джейн Уотсон в трилогии о Человеке-пауке.

    Известность ей также принесли роли в таких фильмах, как «Джуманджи» (1995), «Девственницы-самоубийцы» (1999), «Вирус любви» (2001), «Уимблдон» (2004), «Вечное сияние чистого разума» (2004), «Элизабеттаун» (2005), «Мария-Антуанетта» (2006), «Как потерять друзей и заставить всех тебя ненавидеть» (2008) и др.

    В 2001 году Данст дебютировала как певица в фильме «Вирус любви», исполнив две композиции. В этом же году она исполнила джазовую песню «After You've Gone», в фильме «Смерть в Голливуде» (2001).

    В 2011 году Данст выиграла Приз за лучшую женскую роль на Каннском фестивале и премию «Сатурн» как «Лучшая киноактриса» за роль в фильме Ларса фон Триера «Меланхолия» (2011).

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    За исполнение роли Пегги Блумквист в телесериале «Фарго» (2015), была номинирована на премии «Эмми» и «Золотой глобус» в 2016 году.

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