Меган Маркл оказалась ярой фанаткой эротических романов



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пикантное увлечение 39-летней Меган Маркл рассекретили британцы

Бывшую актрису выдала электронная почта

Жена принца Гарри Меган Маркл — поклонница знаменитой француженки Анаис Нин. Писательница прославилась рассказами и романами эротического содержания. Меган настолько восхищается Нин, что даже сделала отсылку к одной из героинь её книг.

По словам журналиста Саймона Бойла, когда звезда «Форс-мажоров» начала встречаться с Гарри, то пользовалась электронной почтой с цитатой из автобиографии Анаис «Четырехкамерное сердце». В книге упоминается история о сексе втроем, и Маркл как раз взяла фразу одной из его участниц.

«На адресе Меган можно было увидеть цитату героини по имени Джуна. Меган обожает работы Анаис. Она пользовалась этой почтой годами, не понимая, что играет с огнем. Меган просто не думала, что кто-то поймет, к чему имеет отношение эта цитата», - сообщает The Sun.

Журналист подчеркнул, что герцогиню Сассекскую привлекает стиль письма Нин. Кроме того, француженка была иконой феминизма. Жена Гарри, как известно, разделяет подобные взгляды, поэтому не могла не полюбить книги Анаис.

Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.

Читайте также: Эти животные показали всем свою негодяйскую сторону: курьезные фото