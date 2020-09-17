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    Шоу-биз

    «Твои глаза изумительны»: 51-летняя супермодель снялась полуобнаженной для обложки журнала

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    <p>Датская супермодель Хелена Кристенсен снялась для обложки журнала MY Magazine в откровенных образах</p> <div></div> - «Твои глаза изумительны»: 51-летняя супермодель снялась полуобнаженной для обложки журнала

    Датская супермодель Хелена Кристенсен снялась для обложки журнала MY Magazine в откровенных образах

    instagram.com/helenachristensen/

    Кадры появились на странице в Instagram

    51-летняя знаменитость попозировала в саду на фоне фонтана в кожаном пиджаке на голое тело, прикрывая обнаженную грудь цветами. На другом опубликованном фото она сидит на плитке в белом боди и черном плаще с объемными рукавами. Манекенщицу также запечатлели в саду в нескольких платьях с различными головными уборами.

    Отмечается, что фотосессия была посвящена мексиканской художнице Фриде Кало, чьими образами вдохновлялись создатели съемки. Автором снимков стала фотохудожница Лизетт Миккельсен (Lizette Mikkelsen), а стилистом выступила Вайб Даблстин (Vibe Dabelsteen).

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    «Твои глаза изумительны»: 51-летняя супермодель снялась полуобнаженной для обложки журнала
    «Твои глаза изумительны»: 51-летняя супермодель снялась полуобнаженной для обложки журнала
    «Твои глаза изумительны»: 51-летняя супермодель снялась полуобнаженной для обложки журнала
    «Твои глаза изумительны»: 51-летняя супермодель снялась полуобнаженной для обложки журнала
    instagram.com/helenachristensen/

    Поклонники оценили внешний вид Кристенсен в комментариях. «Прекрасные вещи, прекрасное место, прекрасная женщина! Восхитительная съемка», «Потрясающая», «Красота, которая неподвластна времени», «Твои глаза изумительны», «Сногсшибательна», — высказывались они.

    Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

    Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.

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