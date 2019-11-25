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    Жизнь

    Меган Маркл перестала кормить грудью шестимесячного сына

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    <p>Меган Маркл вводит в рацион малыша новые продукты</p> <div></div> - Меган Маркл перестала кормить грудью шестимесячного сына

    Меган Маркл вводит в рацион малыша новые продукты

    38-летняя герцогиня Сассексая завершает важный этап в жизни своего первенца

    Королевский эксперт Омид Скоби заявил, что супруга принца Гарри завершает грудное вскармливание и переводит сына, который появился на свет в мае, на искусственное питание и твердую пищу.

    Омид пояснил, что разговаривал с бывшим королевским поваром принца Чарльза и принцессы Дианы Кэролин Робб, которая раскрыла представление о типичной диете королевских детей. По ее словам, их стараются обеспечить органическими, сезонными фруктами и овощами, делая акцент на свежих и необработанных продуктах и простых в приготовлении блюдах. «Им доступно множество разнообразных блюд, но они многое хотят готовить сами», - говорит Скоби.

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    Меган Маркл перестала кормить грудью шестимесячного сына
    Меган Маркл перестала кормить грудью шестимесячного сына
    Меган Маркл перестала кормить грудью шестимесячного сына
    Меган Маркл перестала кормить грудью шестимесячного сына
    Меган Маркл перестала кормить грудью шестимесячного сына
    Меган Маркл перестала кормить грудью шестимесячного сына
    Меган Маркл перестала кормить грудью шестимесячного сына

    Няня Арчи не живет в коттедже Фрогмор, где обосновалась пара. Меган и Гарри стремятся дать сыну нормальное воспитание и преимущественно самостоятельно заботятся о нем. «Их новая сотрудница очень хорошо вписалась в семью. Меган – практичная мама, но новая няня – это находка. Она прекрасно ладит с маленьким Арчи и просто обожает его. Гарри и Меган очень довольны ею», - заявил эксперт.

     

     

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