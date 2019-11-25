Меган Маркл перестала кормить грудью шестимесячного сына



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Королевский эксперт Омид Скоби заявил, что супруга принца Гарри завершает грудное вскармливание и переводит сына, который появился на свет в мае, на искусственное питание и твердую пищу.

Омид пояснил, что разговаривал с бывшим королевским поваром принца Чарльза и принцессы Дианы Кэролин Робб, которая раскрыла представление о типичной диете королевских детей. По ее словам, их стараются обеспечить органическими, сезонными фруктами и овощами, делая акцент на свежих и необработанных продуктах и простых в приготовлении блюдах. «Им доступно множество разнообразных блюд, но они многое хотят готовить сами», - говорит Скоби.

Няня Арчи не живет в коттедже Фрогмор, где обосновалась пара. Меган и Гарри стремятся дать сыну нормальное воспитание и преимущественно самостоятельно заботятся о нем. «Их новая сотрудница очень хорошо вписалась в семью. Меган – практичная мама, но новая няня – это находка. Она прекрасно ладит с маленьким Арчи и просто обожает его. Гарри и Меган очень довольны ею», - заявил эксперт.