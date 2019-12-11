Меган Маркл призвала дарить мужчинам цветные носки на Рождество



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«Идеальным подарком для вашего парня станет что-то особенное», - заявляла Меган

В качестве возможных удачных вариантов Меган предложила разноцветные носки в коробке

В интернете появился список обязательных рождественских подарков герцогини Сассекской для кавалера, подруги и близких людей. Подарочный гид опубликовали поклонники Меган Маркл, отыскав его на личном сайте The Tig, который бывшая актриса удалила после того, как вышла замуж за принца Гарри. По мнению Меган из 2014 года, мужчина получит удовольствие от неожиданного сюрприза.

«Идеальным подарком для вашего парня станет что-то особенное. Легко схватить очередную футболку на рождественской распродаже, но вы можете купить ее в любое другое время. Вместо этого подарите ему что-то необычное, творческое. То, чем он будет по-настоящему наслаждаться, как драгоценностью», – писала будущая герцогиня в далеком 2014 году.

В качестве возможных удачных вариантов Меган предложила разноцветные носки в коробке, бритвенный набор с кисточкой и инициалами любимого, миниатюрный проектор для фотографий, сумку для стирки вещей, переносной проигрыватель, сообщает издание The Sun.