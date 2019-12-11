Крепкие напитки и смешные подарки: как Елизавета II с семьей празднуют Рождество



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Украшения для рождественской елки и всех остальных интерьеров официальных резиденций одобряет лично королева Елизавета

Королева Елизавета предпочитает пить мартини, Кейт Миддлтон – шампанское

Британская королевская семья отметит Рождество в фамильной резиденции Сандринхем. Монаршие праздники проходят всегда весело и с огоньком, так следует из документального фильма телеканала Channel 5 «Sandringham: The Queen at Christmas» («Сандринхем: Рождество с королевой»).

Королевский эксперт Ингрид Сьюард рассказала, что высокопоставленные гости начинают съезжаться в поместье Норфолк накануне Рождества. Сам праздник начинается в 19.30. Из напитков королева Елизавета предпочитает мартини, другие гости выбирают шампанское, а для всех желающих принц Филипп смешивает крепкие коктейли. «Сам герцог Эдинбургский пьет эль, но любит делать очень крепкие напитки, которые способны оглушить любого гостя», — рассказала репортер.

После напитков гостей ждет ужин при свечах из шести блюд. В разное время в королевское меню входили картофельное пюре со сливками и маслом, тушеный пастернак с пармезаном, морковью, подливой и брюссельской капустой, подаваемый с луком и измельченным беконом.

В программе вечера также обычно запланированы настольные игры и шарады. Хоть, по словам принца Эндрю, игру в «монополию» пришлось исключить, так как все игроки слишком хорошо играют, что приводило к яростной конкуренции. Кроме того, члены монаршего семейства любят петь песни под аккомпанемент пианино.

Интересно, что никто не ложится спать раньше королевы, так же было и при жизни принцессы Маргарет. Обычно это происходит в 2-3 часа ночи.

Еще одна королевская традиция соблюдается с тех пор, как ее придумал принц Альберт, муж королевы Виктории – дарить друг другу как можно более забавные и глупые подарки. Так однажды королева получила в подарок поющую рыбу и фартук для мытья посуды. Принц Гарри дарил своему брату принцу Уильяму расческу, а Кейт Миддлтон однажды подарила шурину набор «как вырастить свою собственную подругу» — это было до того, как Гарри встретил Меган Маркл.