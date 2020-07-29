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    Курьез

    Жуткие фотографии обычных вещей, которые несут в себе необъяснимую тревогу

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    Жуткие фотографии обычных вещей, которые несут в себе необъяснимую тревогу

    Собрали для вас 20 фотографий, которые вызывают необїяснимое чувство тревоги

    Говорят, что у страха глаза велики. Порой некоторые вещи выглядят действительно жутковато, хотя вроде бы даже не несут опасности. Но сколько бы ты сам себя в этом ни убеждал, избавиться от тревожного и некомфортного ощущения при взгляде на них весьма сложно. Не понимаете, о чем мы? Сейчас поймете. Мы собрали для вас 20 фотографий, которые как раз и вызывают такое чувство.

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    Жуткие фотографии обычных вещей, которые несут в себе необъяснимую тревогу
    Жуткие фотографии обычных вещей, которые несут в себе необъяснимую тревогу
    Жуткие фотографии обычных вещей, которые несут в себе необъяснимую тревогу
    Жуткие фотографии обычных вещей, которые несут в себе необъяснимую тревогу
    Жуткие фотографии обычных вещей, которые несут в себе необъяснимую тревогу
    Жуткие фотографии обычных вещей, которые несут в себе необъяснимую тревогу
    Жуткие фотографии обычных вещей, которые несут в себе необъяснимую тревогу
    Жуткие фотографии обычных вещей, которые несут в себе необъяснимую тревогу
    Жуткие фотографии обычных вещей, которые несут в себе необъяснимую тревогу
    Жуткие фотографии обычных вещей, которые несут в себе необъяснимую тревогу
    Жуткие фотографии обычных вещей, которые несут в себе необъяснимую тревогу
    Жуткие фотографии обычных вещей, которые несут в себе необъяснимую тревогу
    Жуткие фотографии обычных вещей, которые несут в себе необъяснимую тревогу
    Жуткие фотографии обычных вещей, которые несут в себе необъяснимую тревогу
    Жуткие фотографии обычных вещей, которые несут в себе необъяснимую тревогу
    Жуткие фотографии обычных вещей, которые несут в себе необъяснимую тревогу
    Жуткие фотографии обычных вещей, которые несут в себе необъяснимую тревогу
    Жуткие фотографии обычных вещей, которые несут в себе необъяснимую тревогу
    Жуткие фотографии обычных вещей, которые несут в себе необъяснимую тревогу
    Жуткие фотографии обычных вещей, которые несут в себе необъяснимую тревогу

    «Почему не стоит упаковывать еду в газету», «Мокрая собака», «Этот рак-отшельник использует кукольную голову в качестве раковины», «Эта картина в холле моей стоматологической клиники», «Семечки помидора прорастают прямо внутри», «Да, природа способна и не на такие выходки, она умеет удивлять и не раз показывала человеку, кто на этой планете хозяин. Взгляните на эту подборку, и убедитесь», «Я работал в ночную смену в торговом центре в одиночестве, и это было посреди этажа в 4 часа утра», «Просто перчатки в стиральной машине», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее сообщалось, что 54-летний вице-премьер-министр Украины Алексей Резников женился на ведущей программы «Утро в большом городе» на телеканале ICTV Юлией Зорий.

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    фотография курьез
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