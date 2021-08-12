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    Минус 60 килограммов за год. Британка раскрыла секрет похудения

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    21-летняя парикмахер Эллен Дэвис - Минус 60 килограммов за год. Британка раскрыла секрет похудения
    21-летняя парикмахер Эллен Дэвис
    instagram.com/ells_rebecca/

    Дэвис решила полностью отказаться от вредной пищи и стать вегетарианкой

    Жительница Лондона сбросила несколько десятков килограммов лишнего веса и поделилась опытом. Соответствующая история появилась на Daily Mail.

    21-летняя парикмахер Эллен Дэвис (Ellen Davies) рассказала, что в 16 лет ей диагностировали синдром поликистозных яичников, который может стать причиной бесплодия. Врачи объяснили, что для того, чтобы избежать негативных последствий недуга, девушке нужно похудеть. «Я часами плакала из-за того, что мой жир вызывает такие серьезные проблемы со здоровьем. Это заставило меня полностью изменить свой образ жизни», — подчеркнула она.

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    Минус 60 килограммов за год. Британка раскрыла секрет похудения
    Минус 60 килограммов за год. Британка раскрыла секрет похудения
    Минус 60 килограммов за год. Британка раскрыла секрет похудения
    Минус 60 килограммов за год. Британка раскрыла секрет похудения
    Минус 60 килограммов за год. Британка раскрыла секрет похудения
    Минус 60 килограммов за год. Британка раскрыла секрет похудения
    Минус 60 килограммов за год. Британка раскрыла секрет похудения
    instagram.com/ells_rebecca/

    Англичанка заверила, что причиной ее ожирения было неправильное питание. На тот момент ее вес составлял 127 килограммов. По словам героини материала, она ежедневно ела шоколад, чипсы, хот-доги и большое количество мучных изделий.

    Дэвис решила полностью отказаться от вредной пищи и стать вегетарианкой. Помимо этого, она начала активно заниматься спортом. Спустя год девушка сбросила 63,5 килограмма.

    «Всю свою жизнь я видела очень стройных женщин по телевизору и в рекламе. Я всегда была крупной, и это заставляло меня чувствовать себя гигантом. Теперь я стала той, кто изменил свою жизнь к лучшему. Одной из самых трудных вещей в похудении было то, что я никогда не чувствовала себя достаточно хорошо. Однако я до сих пор стараюсь сосредотачиваться не на том, как я выгляжу, а на своем самочувствии», — заключила Дэвис.

    Ранее «Скотч» сообщал, что экс-супруг Ани Лорак засветил свою новую пассию (фото).

    Пара вместе посетила свадьбу друзей во Львове. Соответствующие фото и видео мужчина запостил в своих Instagram-stories. Так, счастливые влюбленные улыбаясь позировали на камеру.

    Заметим, 31 января в 2019 году певица Ани Лорак официально развелась с Муратом. Поводом для такого решения звезды стали многочисленные измены мужа.

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    Теги: образ жизни здоровый образ жизни питание
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    Минус 60 килограммов за год. Британка раскрыла секрет похудения