Минус 60 килограммов за год. Британка раскрыла секрет похудения

Дэвис решила полностью отказаться от вредной пищи и стать вегетарианкой

Жительница Лондона сбросила несколько десятков килограммов лишнего веса и поделилась опытом. Соответствующая история появилась на Daily Mail.

21-летняя парикмахер Эллен Дэвис (Ellen Davies) рассказала, что в 16 лет ей диагностировали синдром поликистозных яичников, который может стать причиной бесплодия. Врачи объяснили, что для того, чтобы избежать негативных последствий недуга, девушке нужно похудеть. «Я часами плакала из-за того, что мой жир вызывает такие серьезные проблемы со здоровьем. Это заставило меня полностью изменить свой образ жизни», — подчеркнула она.

Англичанка заверила, что причиной ее ожирения было неправильное питание. На тот момент ее вес составлял 127 килограммов. По словам героини материала, она ежедневно ела шоколад, чипсы, хот-доги и большое количество мучных изделий.

Дэвис решила полностью отказаться от вредной пищи и стать вегетарианкой. Помимо этого, она начала активно заниматься спортом. Спустя год девушка сбросила 63,5 килограмма.

«Всю свою жизнь я видела очень стройных женщин по телевизору и в рекламе. Я всегда была крупной, и это заставляло меня чувствовать себя гигантом. Теперь я стала той, кто изменил свою жизнь к лучшему. Одной из самых трудных вещей в похудении было то, что я никогда не чувствовала себя достаточно хорошо. Однако я до сих пор стараюсь сосредотачиваться не на том, как я выгляжу, а на своем самочувствии», — заключила Дэвис.

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